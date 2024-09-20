人妻長期受困打鼾、呼吸中止　 這手術解除困擾還變美了

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36歲林小姐長期有打鼾、睡眠呼吸中止困擾，近年症狀嚴重到要跟老公分房睡，老公擔心她睡不好影響健康，陪他就醫接受功能性暨美觀性鼻整形手術，術後3個月林小姐不但一覺到天亮，工作效率大大提升，配合醫師建議的睡眠衛生與減重，整個人都神清氣爽變漂亮。衛生福利部臺中醫院耳鼻喉科主任季照芸說，患者就醫時主訴有打鼾、鼻塞、白天精神不濟、夜間張口呼吸困擾；患者並提到希望藉手術也讓自己鼻子更堅挺。經與患者討論，季主任採「功能性暨美觀性鼻整形手術」，利用內開式手術矯正傳統鼻中膈手術無法矯正到的尾端鼻中膈彎曲，並取患者自體鼻中膈軟硬骨進行鼻頭和鼻背、下鼻甲整型，術後患者睡眠呼吸中止與鼻外觀同時獲得改善。術後患者聽從醫師建議，少吃多運動，養成睡前八小時不喝含咖啡因飲料、 晚上睡覺要關燈、使用止鼾膠帶、接受舌肌訓練等輔助治療，現在不但可一覺到天亮，三個月還減重3公斤，整個人神采奕奕宛如重生。「功能性暨美觀性鼻整形手術，可同步解決結構性鼻中膈彎曲造成睡眠呼吸中止與鼻塞等問題，還可以美化顏面外觀。」季照芸主任指出，臺中醫院自2019年4月至今已有超過百名20~60歲患者接受該手術，術後一個月患者症狀大幅改善，術後六個月後病人滿意度仍高；該手術成果除發表於國際論文之外，並在今年「第14屆新加坡睡眠過敏鼻科國際醫學研討會」中發表。季主任表示，睡眠醫學治療方式多元，「內開、無疤功能性暨美觀性鼻整形手術是選擇之一。」尤其手術後配合減重、配戴陽壓呼吸器、養成睡眠衛生習慣等，對治療將更有助益。值得注意的是，鼻中膈構造正常的睡眠呼吸中止症患者並不適用；另接受該治療的患者三個月內不建議戴眼鏡，避免影響鼻整形外觀，但僅接受功能性鼻整形手術者不再此限