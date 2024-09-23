比買一送一便宜！必勝客10款大披薩199元起　爆量香菜肉羹明開賣

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▲今天先吃必勝客「10款大披薩199元」起！明迎接爆量「香菜富翁肉羹」披薩開賣。（圖／翻攝自必勝客FB）

▲達美樂聯名乾杯燒肉居酒屋，「燒肉系列披薩」本週激省外帶299元起優惠。（圖／翻攝自達美樂FB）

月底不吃土，荷包扁扁就靠速食優惠來應援，必勝客超值必勝嗑「10款大披薩199元」起爽吃2週，明（24）日起還有全新爆量「香菜富翁肉羹」口味披薩開賣；達美樂聯名乾杯「燒肉系列披薩」外帶299元起優惠，吃美食也有無痛省錢法一次整理告訴你。月底超人就是必勝客！必勝客超值必勝嗑即日起至10月4日，平日外帶天天爽吃「10款大披薩199元」起，包括雙層美式臘腸、夏威夷、日式照燒雞、四小福、黃金咖哩海鮮都只要199元；選擇障礙的人可吃「雙拼披薩」海陸總動員、熱帶鳳梨海鮮總匯＋四小福、四重濃起司＋四小福，還有熱帶鳳梨海鮮總匯、四重濃起司都是239元就入手。偷偷預告，必勝客要開賣爆量「香菜富翁肉羹」披薩了，即將於9月24日，開吃加價2倍香菜的綠油油披薩、竟然還吃得到「肉羹」，除了還原台灣小吃肉羹的創意；近期必勝客還開吃「經典費城起司牛肉」、「金沙黃金脆雞」等新口味。達美樂今年中秋節聯名乾杯居酒屋，開吃「燒肉系列披薩」，本週激省外帶優惠，即日起至9月29日，爽吃乾杯燒肉系列小披薩299元、大披薩搭配蝴蝶酥套餐599元起、大披薩搭配鹽酥杏鮑菇大份、1.25L可樂大套餐特價799元；而且披薩口味有牛豚雙花燒肉、牛花燒肉、豚花燒肉3選1。