（更新時間00:30）山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）強度明顯減弱，經過昨（1）日緩慢的北上後，中央氣象署預估，今（2）日上半天，山陀兒就會以「較弱的中颱」或「輕颱」登陸「嘉義、台南或高雄」的陸地，隨後沿西半部北上，結構被眾多山脈摧殘，並在台灣上空消散為「熱帶性低氣壓」；花東、南部持續嚴防豪雨，北台灣越晚雨勢越明顯。
山陀兒颱風昨天晚間11時，中心位置高雄西南方約100公里海面上，以每小時9公里的速度，向北北東進行，近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒48公尺，相當於15級風，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半60公里。
🟡山陀兒颱風風雨影響
📍今天清晨：花東持續明顯降雨，宜蘭、基隆北海岸、北部也是降雨熱區。
📍今天上午開始：颱風更加接近，台南以南，桃園以北、東半部雨勢非常劇烈。
📍今天晚上：颱風持續減弱、北上，南台灣降雨趨緩，但北台灣、宜花依舊在降雨。
📍週五白天：就剩東北季風替東北部帶來短暫雨勢。
南台灣要特別留意，颱風登陸前約2小時，強風區會進入台灣陸地，並刮起12級以上強風，南台灣登陸點附近更是會出現16至17級的強陣風，由於西南部沿海有許多都會區，「務必要嚴防可怕的瞬間強陣風。」屆時氣象署也會在1至2小時前，對特定地區發布「強風告警」國家警報。
🟡山陀兒颱風最新動態
📍2024／10／03 00:00
山陀兒颱風越來越近 全台22縣市都停班停課
山陀兒颱風預估今天上半天登陸，據「人事行政總處停班停課資訊」，今天全台22縣市皆宣布停班停課，提醒民眾颱風影響期間，應件量減少外出，室外懸掛物、招牌、圍籬及鷹架等應加強固牢，陽臺的盆景等應妥善放置。
📍2024／10／03 00:00
山陀兒颱風的來了！全台19縣市豪雨特報
⚠️豪雨特報
🟡超大豪雨：屏東縣山區、臺東縣
🟡大豪雨：基隆北海岸、臺北市山區、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區
🟡豪雨：新北市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、蘭嶼綠島、澎湖縣
🟡大雨：臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市山區、彰化縣、南投縣
📍2024／10／02 23:30
山陀兒颱風持續減弱 做最後登陸準備
山陀兒颱風過去3小時持續減弱，近中心最大風速只剩每秒38公尺，以目前情況來看，颱風很有機會在明天登陸後快速減弱，下半天就在台灣上空變成「熱帶性低氣壓」，屆時「海上陸上颱風警報」會解除，改發布「熱帶性低氣壓特報」。
📍2024／10／02 20:30
山陀兒颱風減弱、暴風圈縮小 陸警新增新竹
氣象署技正林秉煜指出，山陀兒颱風過去3小時持續減弱，近中心最大風速只剩每秒40公尺，且暴風圈也有縮減，不過由於路徑持續往北，最新一報陸上警報新增「新竹縣市」；以目前情況來看，颱風很有機會在明天登陸後快速減弱，下半天就在台灣上空變成「熱帶性低氣壓」，屆時「海上陸上颱風警報」會解除，改發布「熱帶性低氣壓特報」。
🟡山陀兒颱風相關報導
📍10/3全台停班停課一覽（點此連結）
📍山陀兒颱風昨天動態（點此連結）
📍山陀兒颱風一直不登陸！預報員坦言「頭很痛」（點此連結）
📍中颱山陀兒原地踏步！可能「死在台灣上空」（點此連結）
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📍今天清晨：花東持續明顯降雨，宜蘭、基隆北海岸、北部也是降雨熱區。
📍今天上午開始：颱風更加接近，台南以南，桃園以北、東半部雨勢非常劇烈。
📍今天晚上：颱風持續減弱、北上，南台灣降雨趨緩，但北台灣、宜花依舊在降雨。
📍週五白天：就剩東北季風替東北部帶來短暫雨勢。
南台灣要特別留意，颱風登陸前約2小時，強風區會進入台灣陸地，並刮起12級以上強風，南台灣登陸點附近更是會出現16至17級的強陣風，由於西南部沿海有許多都會區，「務必要嚴防可怕的瞬間強陣風。」屆時氣象署也會在1至2小時前，對特定地區發布「強風告警」國家警報。
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📍2024／10／03 00:00
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📍2024／10／02 20:30
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