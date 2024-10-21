上班已經夠累了身體還經常腰酸背痛嗎？現代人長時間久坐，導致腰部頸椎等健康問題越來越普遍，為了解決大家的困擾，臺灣知名升降桌品牌STANDWAY推出了一系列電動升降桌，以人因工程為核心技術，除了辦公情境，針對電競、兒童成長、小空間、大尺寸等需求，也有專屬的客製設計，引領空間變革新風潮，使大家能輕鬆在坐與站之間切換，舒緩久坐的身體壓力，全面提升工作舒適度及效率。
STANDWAY電動升降桌具備智能記憶設定、平滑靜音升降調節，以及穩固耐用的結構設計。桌腳使用材料為業界頂級規格，承重力高且穩定，並通過美國最具權威性的BIMFA認證，品質有保障。使用者只需一鍵操作，就可根據需求調整桌面高度，無論是坐著工作還是站立辦公，都能保持最佳姿勢，有效減少脊椎與頸部的壓力。另外，桌面配件位置、尺寸、顏色皆可自由選擇，並附有免費預埋螺母服務，真正實現自由客製化，滿足個性化需求。
專業物理治療師楊景翔對STANDWAY電動升降桌也給予了高度的評價，他說：「STANDWAY電動升降桌對是上班族來說可謂是辦公室救星，不只能精準對應各種身長，且偶爾轉換站姿工作，可適度伸展下肢，減少脊椎壓力和肌肉酸痛疲勞，桌板前緣人體工學斜面扶手，使手肘長時間能舒適依靠，也讓工作工作效率提升。」，此外也有眾多使用者回饋升降桌操作簡便、外觀時尚，真實改善工作效率以及辦公的疲勞程度，使用過後就回不去一般的桌子了。
STANDWAY電動升降桌系列以卓越的設計和實用的功能，為現代長久坐的人有新的解決方案，強大的客制化工藝，滿足了不同使用者的各種需求，進而提升工作效率與也讓身體更舒服放鬆，引領站著辦公的趨勢潮流。如果你也是追求品質和設計質感的人，台灣製造的STANDWAY電動升降桌，絕對是你挑選電動升降桌的最佳選擇！官網連結
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專業物理治療師楊景翔對STANDWAY電動升降桌也給予了高度的評價，他說：「STANDWAY電動升降桌對是上班族來說可謂是辦公室救星，不只能精準對應各種身長，且偶爾轉換站姿工作，可適度伸展下肢，減少脊椎壓力和肌肉酸痛疲勞，桌板前緣人體工學斜面扶手，使手肘長時間能舒適依靠，也讓工作工作效率提升。」，此外也有眾多使用者回饋升降桌操作簡便、外觀時尚，真實改善工作效率以及辦公的疲勞程度，使用過後就回不去一般的桌子了。
STANDWAY電動升降桌系列以卓越的設計和實用的功能，為現代長久坐的人有新的解決方案，強大的客制化工藝，滿足了不同使用者的各種需求，進而提升工作效率與也讓身體更舒服放鬆，引領站著辦公的趨勢潮流。如果你也是追求品質和設計質感的人，台灣製造的STANDWAY電動升降桌，絕對是你挑選電動升降桌的最佳選擇！官網連結