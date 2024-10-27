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▲臺大醫院全方位手術病患營養照護，贏回健康、養足體力。（圖／台大醫院）

隨著現代醫療技術的進步，手術已成為治療各類健康問題的重要手段。然而，手術本身對於身體的影響不容小覷，尤其是術前術後的營養狀況更是攸關手術的成敗及患者的康復速度。在這樣的背景下，營養照護已成為現代醫療不可或缺的一部分。臺大醫院的營養支持團隊（Nutrition Support Team, NST）由陳維昭前校長成立於1986 年八月，是亞洲最早成立的專業營養支持團隊。NST 主要由多學科醫療專業人員組成，包括醫師、營養師、藥師和專責護理師，專注於為住院病患提供個人化的營養評估和支持。尤其是在手術、癌症治療和其他嚴重疾病的照護過程中。臺大醫院團隊經過30多年致力於新型靜脈，腸道及免疫營養的開發，由林明燦教授擔任台灣外科代謝營養學會理事長，並榮獲今年亞洲年會在台北舉辦。本院持續與日本東京大學深柄和彥教授進行外科營養跨國研究並發表成果。台大台大表示，此次大會與IASGO(國際消化外科腫瘤醫學會)、台灣消化系外科醫學會、台灣手術學會等共同盛大舉辦。IASGO總會會長京都大學高折恭一教授親臨本會倡導營養、手術及ERAS（術後加速康復）觀念。邀請日、韓、美、歐、亞洲及國內超過500位專家及學員與會討論。透過研究亞洲國家相較於西方國家不同的文化與飲食習慣，提供國人更精準、個人化的手術前後飲食指引與照護方式。此外，舉辦手術病患營養照護工作坊，提供國內有志於營養照護年輕學員，全面性的學習機會。另一方面，日本和韓國等亞洲先進國家，已經藉由其健保制度給付手術病患營養評估與照護費用，年會期間預計與國內外專家，共同商討國內手術病患營養評估相關健保費用補助。台大提到，這次記者會特別邀請兩位病患參加，一位是長期在台工作的日本男士，因為小腸中風接受大範圍小腸切除，術後發生嚴重營養不良，因此，接受本院靜脈營養專責護理師與藥師通力合作，教導居家靜脈營養照護和靜脈營養調劑，經歷居家全靜脈營養照護三個月後，順利脫離靜脈營養，之後可以少量多餐方式經口攝取足夠營養維持生命。另一位是癌症老年人，接受多次消化系統手術，術後發生胃腸道吸收不良，經由營養師調整三餐質地與烹煮方式，加上營養品的補充，最後順利體重增加，恢復健康。目前本院專責護理師照護過的居家靜脈營養病患，成人部分已經超過1400人次。隨著科技進步與研究的不斷深入，手術病患的營養照護正在邁向更精準、更個人化的方向發展。除了持續發表先進的免疫營養，本團隊外科吳經閔臨床教授更深入發表數據化營養監測、AI輔助的營養計劃，以及更加便捷的術後營養補充方式，將成為未來醫療的重要趨勢。透過這些前瞻性的技術應用，醫療機構不僅能更精準地滿足每位手術病患的需求，還能在術後康復過程中提供更加全面的支持。這些措施將幫助病患在手術後贏回健康、養足體力，重返正常生活。