台灣麥當勞聯名冨樫義博神作《HUNTER×HUNTER獵人》熱血動漫祭，只送不賣的免費「《獵人》BOOK牌」撲克牌，照樣掀起堪比演唱會的排隊人潮，不少餐廳都在當天就搶完。超大商機果然吸引黃牛一入手秒轉賣，台灣電商蝦皮購物炒價賣到900元新台幣，日本網路二手交易平台「Mercari」黃牛價則飆到日圓5555円、相當於超過台幣1100元。
不少人以為台灣麥當勞聯名《獵人》撲克牌，開賣日正好接近颱風前夕會影響買氣，真是小看動漫迷獵人粉了！只送不賣的免費「《獵人》BOOK牌」撲克牌，雖然要綁分享盒指定消費，仍吸引不少人冒著風雨排隊購買大量餐點，再度激出有如等待演唱會的排隊人潮，《NOWnews今日新聞》記者當天直擊台北長春餐廳，就目睹近40人龍大排隊、現場沿著旋轉梯排到2樓去。
事後調查，不少麥當勞餐廳都在當天搶完，早早就在門外貼出「送完公告」。記者在台北長春餐廳現場訪問民眾，不少人都坦言被《獵人》卡牌搶購的兇猛程度嚇到，但也因此下定決心一定要拿到撲克牌；尤其當天頭香邱小姐便透露，盲卡包開賣時抽不出時間，等到中午趕至現場早就都賣完了，這次起個大早衝第一、就是要幫在國外唸書女兒搶到2套才行。
「3小時轟動完售」限量30萬包的麥當勞《獵人》盲卡包，在台灣、日本網路都掀起轉賣熱潮，奇犽、小傑、西索等主角的「單張SSR卡牌」要賣4500～6500日圓，全套完整版則以炒價29999円日圓（約6319元新台幣）賣出；最誇張的賣場，當屬盲卡包30包飆出黃牛價120000日圓（約25278元新台幣）。
超大商機果然吸引黃牛一入手「《獵人》BOOK」就秒轉賣，目前觀察到台灣電商蝦皮購物，撲克牌炒價要賣到900元新台幣，日本網路二手交易平台「Mercari」黃牛價則飆到日圓5555円（約新台幣1162元），真是太驚人。
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事後調查，不少麥當勞餐廳都在當天搶完，早早就在門外貼出「送完公告」。記者在台北長春餐廳現場訪問民眾，不少人都坦言被《獵人》卡牌搶購的兇猛程度嚇到，但也因此下定決心一定要拿到撲克牌；尤其當天頭香邱小姐便透露，盲卡包開賣時抽不出時間，等到中午趕至現場早就都賣完了，這次起個大早衝第一、就是要幫在國外唸書女兒搶到2套才行。
「3小時轟動完售」限量30萬包的麥當勞《獵人》盲卡包，在台灣、日本網路都掀起轉賣熱潮，奇犽、小傑、西索等主角的「單張SSR卡牌」要賣4500～6500日圓，全套完整版則以炒價29999円日圓（約6319元新台幣）賣出；最誇張的賣場，當屬盲卡包30包飆出黃牛價120000日圓（約25278元新台幣）。
超大商機果然吸引黃牛一入手「《獵人》BOOK」就秒轉賣，目前觀察到台灣電商蝦皮購物，撲克牌炒價要賣到900元新台幣，日本網路二手交易平台「Mercari」黃牛價則飆到日圓5555円（約新台幣1162元），真是太驚人。