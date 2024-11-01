台灣麥當勞聯名冨樫義博神作《HUNTER×HUNTER獵人》熱血動漫祭，只送不賣的免費「《獵人》BOOK牌」撲克牌，照樣掀起堪比演唱會的排隊人潮，不少餐廳都在當天就搶完。超大商機果然吸引黃牛一入手秒轉賣，台灣電商蝦皮購物炒價賣到900元新台幣，日本網路二手交易平台「Mercari」黃牛價則飆到日圓5555円、相當於超過台幣1100元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
不少人以為台灣麥當勞聯名《獵人》撲克牌，開賣日正好接近颱風前夕會影響買氣，真是小看動漫迷獵人粉了！只送不賣的免費「《獵人》BOOK牌」撲克牌，雖然要綁分享盒指定消費，仍吸引不少人冒著風雨排隊購買大量餐點，再度激出有如等待演唱會的排隊人潮，《NOWnews今日新聞》記者當天直擊台北長春餐廳，就目睹近40人龍大排隊、現場沿著旋轉梯排到2樓去。

▲麥當勞曝光《獵人》BOOK牌實體照片，好想玩撲克牌。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞《獵人》BOOK牌讓不少粉絲想入手兩副以上，一副開來玩、一副收藏。（圖／台灣麥當勞提供）
事後調查，不少麥當勞餐廳都在當天搶完，早早就在門外貼出「送完公告」。記者在台北長春餐廳現場訪問民眾，不少人都坦言被《獵人》卡牌搶購的兇猛程度嚇到，但也因此下定決心一定要拿到撲克牌；尤其當天頭香邱小姐便透露，盲卡包開賣時抽不出時間，等到中午趕至現場早就都賣完了，這次起個大早衝第一、就是要幫在國外唸書女兒搶到2套才行。

▲無畏康芮颱風，台灣麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》BOOK牌今早10:30開搶，直擊台北長春餐廳衝出40人龍排隊到2樓，頭香邱小姐8點多抵達，要幫國外唸書的女兒及同事一起購買5組。（圖／記者陳明安攝）
▲為搶台灣麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》BOOK牌，在長春餐廳排隊的人潮多到沿著樓梯轉上2樓。（圖／記者陳明安攝）
「3小時轟動完售」限量30萬包的麥當勞《獵人》盲卡包，在台灣、日本網路都掀起轉賣熱潮，奇犽、小傑、西索等主角的「單張SSR卡牌」要賣4500～6500日圓，全套完整版則以炒價29999円日圓（約6319元新台幣）賣出；最誇張的賣場，當屬盲卡包30包飆出黃牛價120000日圓（約25278元新台幣）。

▲在Mercari上搜尋「台灣麥當勞」，出現最高炒價賣場。（圖／翻攝自Mercari）
▲在Mercari上搜尋「台灣麥當勞」，出現最高炒價賣場。（圖／翻攝自Mercari）
超大商機果然吸引黃牛一入手「《獵人》BOOK」就秒轉賣，目前觀察到台灣電商蝦皮購物，撲克牌炒價要賣到900元新台幣，日本網路二手交易平台「Mercari」黃牛價則飆到日圓5555円（約新台幣1162元），真是太驚人。

▲麥當勞「《獵人》BOOK」台灣電商蝦皮購物炒價要賣到900元新台幣。（圖／翻攝自蝦皮購物官網）
▲麥當勞「《獵人》BOOK」台灣電商蝦皮購物炒價要賣到900元新台幣。（圖／翻攝自蝦皮購物官網）
▲麥當勞獵人撲克牌日網Mercari黃牛價，最高飆到5555日圓等於破千元台幣。（圖／翻攝自Mercari官網）
▲麥當勞獵人撲克牌日網Mercari黃牛價，最高飆到5555日圓等於破千元台幣。（圖／翻攝自Mercari官網）

颱風天麥當勞買一送一！必勝客大披薩199　肯德基7大速食優惠一覽

麥當勞獵人撲克牌颱風天開搶！40人排隊到2樓　頭香幫女兒扛5組

麥當勞獵人盲卡包日本飆天價！SSR奇犽破千台幣　全套炒價29999円

麥當勞「蛋捲冰淇淋買一送一」13大優惠券！萬聖節轉盤中獎率100%

關鍵字