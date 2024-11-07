股票投資理財交易熱絡，早午餐名店貳樓餐廳17周年攜手金融媒合平台「袋鼠金融」跨界玩股票紅綠燈，祭出「漲跌雙盈菜單」讓民眾看盤點餐，有機會吃到「最低75折優惠」！還加入「韭菜友好餐廳」計畫，不割韭菜、請喝「韭菜汁」幫轉運。大巨蛋商圈也有SPORTS NATION運動餐廳，大玩「電子酒精交易所」開喝浮動酒價，最便宜低至5折優惠一次整理。
股票市場波動影響投資人情緒，貳樓餐廳認為「股市有漲有跌，但美食是最好的慰藉！」17周年攜手金融媒合平台「袋鼠金融」跨界玩股票紅綠燈，祭出「漲跌雙盈菜單」，巧妙結合股票紅、綠兩色的漲跌概念，讓消費者看盤還能享受美食優惠。
貳樓首創「看盤點餐」的創新玩法，每週觀測台股大盤加權指數上週累積漲跌決定優惠走向，鎖定週五（11月8日、11月15日、11月22日），貳樓與袋鼠金融會於社群限動公告大盤漲跌。而即日起至11月28日，週一至週四下午2點後至打烊時段造訪貳樓，出示貳樓或袋鼠金融任一社群平台的相關活動貼文，即可參與跟著股票漲跌吃美食優惠的活動。
◾️大盤綠燈時：點用「綠色菜單」全品項85折優惠，還人人加碼一杯「韭菜特調」，用幽默化解投資人的苦悶。
◾️大盤紅燈時：點用「紅色菜單」同享菜單85折優惠，齊慶紅盤豐收；若大盤單周累積漲幅突破7.5%，更驚喜加碼「4人同行75折」超殺優惠！
餐廳玩股票遊戲犒賞消費者非首次，今年6月才在台北大巨蛋SOGO「遠東Garden City-潮美食公園」開幕的運動主題餐廳「SPORTS NATION」，由金色三麥打造全球第一座「電子酒精交易所」數位互動裝置，入店欣賞零死角環狀螢幕，大玩股票形式「浮動酒價」，酒款賣得好就漲價、銷量越少最便宜可低至5折優惠，搭配澎湃海鮮肉感美墨料理、及低碳水樂活餐飲，每日12小時轉播球賽、每晚DJ表演，還有外帶棒球場造型餐盒套餐，成功吸引不少球迷和喜愛小酌的民眾嚐鮮。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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貳樓首創「看盤點餐」的創新玩法，每週觀測台股大盤加權指數上週累積漲跌決定優惠走向，鎖定週五（11月8日、11月15日、11月22日），貳樓與袋鼠金融會於社群限動公告大盤漲跌。而即日起至11月28日，週一至週四下午2點後至打烊時段造訪貳樓，出示貳樓或袋鼠金融任一社群平台的相關活動貼文，即可參與跟著股票漲跌吃美食優惠的活動。
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