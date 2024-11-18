（更新時間 11/18 11:00）2024世界12強棒球賽將進入4強賽程，台灣隊本屆在強敵環伺的B組脫穎而出，和日本攜手晉級4強，將與A組的委內瑞拉、美國，於東京巨蛋在週四（11/21）開啟4強循環賽；今（18）日預賽最後一場將要面對古巴；《NOWnews今日新聞》也透過本文整理12強賽程、賽況、中華隊名單、直播等相關資訊。
🟡2024世界棒球12強「中華隊賽況」
⚾️11/13 中華 6:3 韓國（詳細賽況）
⚾️11/14 中華 2:1 多明尼加（詳細賽況）
⚾️11/16 中華 1:3 日本（詳細賽況）
⚾️11/17 中華 11: 3澳洲（詳細賽況）
⚾️11/18 18:30 中華 vs 古巴
⚾️11/21 11:00 中華 vs.委內瑞拉（東京巨蛋）
⚾️11/22 11:00 中華 vs. 美國（東京巨蛋）
⚾️11/23 18:00 日本 vs. 中華（東京巨蛋）
🟡2024世界棒球12強「4強賽程」（東京巨蛋）
📍11/21 週四
⚾️11:00 委內瑞拉 vs. 中華
⚾️18:00 日本 vs. 美國
📍11/22 週五
⚾️11:00 中華 vs. 美國
⚾️18:00 日本vs. 委內瑞拉
📍11/23 週六
⚾️11:00 委內瑞拉 vs. 美國
⚾️18:00 日本 vs. 中華
🟡2024世界棒球12強「4強購票方式」
📍Lawson的I-tike網站：點進I-tike網站後，切換語言為繁體中文或英文選項，並註冊帳號，隨後選擇「體育項目」，點開即可選「野球」，進入12強賽的購票頁面，選擇比賽日期、位置、人數，完成影像認證與個人相關資訊後，即可選擇付款方式及取票方式（海外購買限定信用卡付款及超商取票）。
4強在東京巨蛋場皆販售一日觀賽門票，一張票可以看兩場比賽，週六11/23台灣與日本的比賽，以及週日11/24冠軍戰和季軍戰的門票已售罄，球迷只能選擇前2天的門票購買。
🟡2024世界棒球12強「小組賽戰績」
📍A組
委內瑞拉：4勝1敗
美國：3勝2敗
巴拿馬：3勝2敗（輸美國遭淘汰）
墨西哥：2勝３敗
荷蘭：2勝3敗
波多黎各：1勝4敗
📍B組
台灣：3勝1敗
日本：4勝0敗
韓國：2勝2敗
澳洲：1勝3敗
古巴：1勝3敗
多明尼加：1勝3敗
🟡2024世界棒球12強收費、免費直播
📍世界棒球12強電視轉播：緯來體育台、東森新聞台、中華電信MOD
📍世界棒球12強線上轉播：愛爾達體育1台連結點我、Hami Video12強棒球1台免費看連結點我
🟡2024世界棒球12強賽制
12強隊伍將被拆分成A、B兩組，一組6隊，預賽階段進行「單循環賽」，AB組戰績最好的前兩名將進入第二輪的「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名的國家能夠進入冠軍賽。
🟡2024世界棒球12強中華隊名單
📍投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71
📍捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95
📍內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90
📍外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98
🟡12強是什麼？和經典賽差在哪？
2013年世界棒壘球總會成立後，認為世界頂級棒球賽事過少，因此在2014年宣布創立「世界12強棒球賽」，並定於2015年11月舉行首屆，每4年舉辦一次，與世界棒球經典賽間隔2年舉行。
而12強和經典賽皆屬於最高層級的棒球國際賽，不過「經典賽」允許全數MLB球員參賽，且只要父母擇一是該國出生，就可以代表國家出賽；12強則是本身在MLB 40人名單的球員不能參與，且需要擁有「國籍」才能替國家出賽；簡單來說，「經典賽」可視為國家比球硬實力的對抗，12強則較能反映各國職棒或國內聯賽的強度。
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⚾️11/13 中華 6:3 韓國（詳細賽況）
⚾️11/14 中華 2:1 多明尼加（詳細賽況）
⚾️11/16 中華 1:3 日本（詳細賽況）
⚾️11/17 中華 11: 3澳洲（詳細賽況）
⚾️11/18 18:30 中華 vs 古巴
⚾️11/21 11:00 中華 vs.委內瑞拉（東京巨蛋）
⚾️11/22 11:00 中華 vs. 美國（東京巨蛋）
⚾️11/23 18:00 日本 vs. 中華（東京巨蛋）
🟡2024世界棒球12強「4強賽程」（東京巨蛋）
📍11/21 週四
⚾️11:00 委內瑞拉 vs. 中華
⚾️18:00 日本 vs. 美國
📍11/22 週五
⚾️11:00 中華 vs. 美國
⚾️18:00 日本vs. 委內瑞拉
📍11/23 週六
⚾️11:00 委內瑞拉 vs. 美國
⚾️18:00 日本 vs. 中華
🟡2024世界棒球12強「4強購票方式」
📍Lawson的I-tike網站：點進I-tike網站後，切換語言為繁體中文或英文選項，並註冊帳號，隨後選擇「體育項目」，點開即可選「野球」，進入12強賽的購票頁面，選擇比賽日期、位置、人數，完成影像認證與個人相關資訊後，即可選擇付款方式及取票方式（海外購買限定信用卡付款及超商取票）。
4強在東京巨蛋場皆販售一日觀賽門票，一張票可以看兩場比賽，週六11/23台灣與日本的比賽，以及週日11/24冠軍戰和季軍戰的門票已售罄，球迷只能選擇前2天的門票購買。
🟡2024世界棒球12強「小組賽戰績」
📍A組
委內瑞拉：4勝1敗
美國：3勝2敗
巴拿馬：3勝2敗（輸美國遭淘汰）
墨西哥：2勝３敗
荷蘭：2勝3敗
波多黎各：1勝4敗
📍B組
台灣：3勝1敗
日本：4勝0敗
韓國：2勝2敗
澳洲：1勝3敗
古巴：1勝3敗
多明尼加：1勝3敗
🟡2024世界棒球12強收費、免費直播
📍世界棒球12強電視轉播：緯來體育台、東森新聞台、中華電信MOD
📍世界棒球12強線上轉播：愛爾達體育1台連結點我、Hami Video12強棒球1台免費看連結點我
🟡2024世界棒球12強賽制
12強隊伍將被拆分成A、B兩組，一組6隊，預賽階段進行「單循環賽」，AB組戰績最好的前兩名將進入第二輪的「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名的國家能夠進入冠軍賽。
🟡2024世界棒球12強中華隊名單
📍投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71
📍捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95
📍內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90
📍外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98
🟡12強是什麼？和經典賽差在哪？
2013年世界棒壘球總會成立後，認為世界頂級棒球賽事過少，因此在2014年宣布創立「世界12強棒球賽」，並定於2015年11月舉行首屆，每4年舉辦一次，與世界棒球經典賽間隔2年舉行。
而12強和經典賽皆屬於最高層級的棒球國際賽，不過「經典賽」允許全數MLB球員參賽，且只要父母擇一是該國出生，就可以代表國家出賽；12強則是本身在MLB 40人名單的球員不能參與，且需要擁有「國籍」才能替國家出賽；簡單來說，「經典賽」可視為國家比球硬實力的對抗，12強則較能反映各國職棒或國內聯賽的強度。
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