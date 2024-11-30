南韓第45屆青龍電影獎頒獎典禮昨（29）日登場，本屆「最佳女新人獎」由演出《60分鐘亡命直播》的朴柱炫獲得，擊敗勁敵惠利、俞利等人，而惠利在台下臉部表情的畫面也成為典禮最大亮點！惠利昨晚不管在紅毯上、最佳女新人獎出爐，甚至是鄭雨盛在台上致詞時，她美麗的臉蛋上始終掛著漠然表情，不造作的直率個性反而引起許多粉絲支援，而她以往與柳俊烈、最美小三韓韶禧的糾葛戀情也再被網友們熱烈討論。
惠利因戲愛上柳俊烈 8年戀情因小三疑雲難善終
30歲的惠利在16歲時以女團Girl's Day成員出道，擔任副唱、領舞，2015年她以戲劇《請回答1988》爆紅，戲外她也與同劇演員柳俊烈相戀，只可惜「狗善CP」戲裡戲外都沒有好結果。相戀8年後，兩人於去年底宣布分手，豈料今年初柳俊烈就被爆料與韓韶禧交往，此後便展開2位女孩隔空開嗆、不斷發文、最後都道歉了的奇妙結局。
當時韓韶禧被爆出戀情後，她閃電認愛柳俊烈，兩人更直接曬出同款手環，越愛越高調，沒想到惠利卻在IG限時動態曬出夏威夷的照片、並寫下「好有趣」三個字，針對意味濃厚，更取消柳俊烈的IG追蹤，引發外界猜測有內情。「狗善CP」在去年底分手後，讓大批戲迷們心碎，所以惠利意有所指的發言，也讓許多粉絲們紛紛跳出護主，砲轟韓韶禧是小三。
惠利韓韶禧隔空互嗆 男方始終保持沉默挨轟
韓韶禧則發長文反嗆「我也覺得很有趣」，並承認她是2024年初和柳俊烈在一起，強調從沒當過小三，男友柳俊烈選擇站在保護韓韶禧的角度，也態度強硬發聲明表示和惠利分手之後才結新歡。而惠利隨後發言道歉，指出分手新聞被爆出當時仍在討論兩人之間的可能性，沒想到那通電話過後卻是長達4個月都沒再聯繫，所以當她看到柳俊烈認愛時才會衝動行事。事後，韓韶禧也對於攻擊惠利、揭露柳俊烈跟惠利的分手時間點等行為道歉。
韓網在當時曾整理這段三角關係的時間軸，柳俊烈去年11月11日還在與惠利使用同款情侶手機殼，事隔2天的13日兩人就宣布分手，而韓韶禧15日就發文去看柳俊烈的攝影展，還附上對方最喜歡的北極熊娃娃。今年1月18日韓韶禧又曬出柳俊烈喜歡的海綿寶寶，推測柳俊烈疑似無縫接軌或劈腿。韓韶禧後續也不斷發文，在文中提到柳俊烈疑似對此絕口不給交代，疑似失去信任基礎，「我對其中一位當事者都閉口不談，感到很鬱悶」，最終她與柳俊烈認愛14天後也以分手收場。
這段三角戀中，許多網友對惠利最是心疼，惠利朋友也曾受訪透露惠利分手的這段期間，痛苦萬分。而隨著戀情消逝，惠利也逐漸回到工作岡位。惠利這次以電影《FIGHTING！女孩們》入圍青龍獎最佳女新人獎，雖最終未能如願拿獎，但她精彩表現仍為演藝生涯拓展更多可能性。
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30歲的惠利在16歲時以女團Girl's Day成員出道，擔任副唱、領舞，2015年她以戲劇《請回答1988》爆紅，戲外她也與同劇演員柳俊烈相戀，只可惜「狗善CP」戲裡戲外都沒有好結果。相戀8年後，兩人於去年底宣布分手，豈料今年初柳俊烈就被爆料與韓韶禧交往，此後便展開2位女孩隔空開嗆、不斷發文、最後都道歉了的奇妙結局。
當時韓韶禧被爆出戀情後，她閃電認愛柳俊烈，兩人更直接曬出同款手環，越愛越高調，沒想到惠利卻在IG限時動態曬出夏威夷的照片、並寫下「好有趣」三個字，針對意味濃厚，更取消柳俊烈的IG追蹤，引發外界猜測有內情。「狗善CP」在去年底分手後，讓大批戲迷們心碎，所以惠利意有所指的發言，也讓許多粉絲們紛紛跳出護主，砲轟韓韶禧是小三。
惠利韓韶禧隔空互嗆 男方始終保持沉默挨轟
韓韶禧則發長文反嗆「我也覺得很有趣」，並承認她是2024年初和柳俊烈在一起，強調從沒當過小三，男友柳俊烈選擇站在保護韓韶禧的角度，也態度強硬發聲明表示和惠利分手之後才結新歡。而惠利隨後發言道歉，指出分手新聞被爆出當時仍在討論兩人之間的可能性，沒想到那通電話過後卻是長達4個月都沒再聯繫，所以當她看到柳俊烈認愛時才會衝動行事。事後，韓韶禧也對於攻擊惠利、揭露柳俊烈跟惠利的分手時間點等行為道歉。
韓網在當時曾整理這段三角關係的時間軸，柳俊烈去年11月11日還在與惠利使用同款情侶手機殼，事隔2天的13日兩人就宣布分手，而韓韶禧15日就發文去看柳俊烈的攝影展，還附上對方最喜歡的北極熊娃娃。今年1月18日韓韶禧又曬出柳俊烈喜歡的海綿寶寶，推測柳俊烈疑似無縫接軌或劈腿。韓韶禧後續也不斷發文，在文中提到柳俊烈疑似對此絕口不給交代，疑似失去信任基礎，「我對其中一位當事者都閉口不談，感到很鬱悶」，最終她與柳俊烈認愛14天後也以分手收場。
這段三角戀中，許多網友對惠利最是心疼，惠利朋友也曾受訪透露惠利分手的這段期間，痛苦萬分。而隨著戀情消逝，惠利也逐漸回到工作岡位。惠利這次以電影《FIGHTING！女孩們》入圍青龍獎最佳女新人獎，雖最終未能如願拿獎，但她精彩表現仍為演藝生涯拓展更多可能性。