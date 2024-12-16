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新光金控子公司新光銀行為擴大服務新莊副都心地區客戶，將原位於新北市的中和分行遷址至新莊區榮華路二段95、97號擴大營業，同時更名為「北新莊分行」，並於(16)日舉行喬遷開幕典禮，由新光銀行賴進淵董事長、日勝生集團林榮顯董事長、崑洲實業楊紹欣董事長、全心投資控股楊顯玲董事長、日健建設連進財董事長、新光人壽洪士琪副董事長及新光銀行李正國總經理等貴賓共同主持剪綵儀式及開幕茶會，和與會貴賓客戶共享喬遷之喜。賴進淵董事長表示：「新莊副都心」是新莊北側以商業機能為主的國家級重劃區，提供了新莊區、五股區及泰山區共同生活圈所需的都市機能，區域內行政院新莊聯合辦公大樓、大型生活百貨商場、國家電影及視聽文化中心等機關進駐，交通上有「三高、三快、二捷運」的便利，帶動該域的整體發展，已成為新北市目前重要的新興開發地區，有利於各項金融業務拓展，提昇全行的營運規模。北新莊分行提供企業金融、理財及消費貸款等完整金融服務，寬敞明亮的營業廳，搭配新行舍格局方正，全新的樣貌，帶給客戶全新感受，新光銀行展現公平待客精神，服務專區特別規劃妥適的服務流程，營業廳內配備升降式服務櫃台、容膝式ATM符合身障或輪椅民眾動線流暢，提供完善的空間需求與服務。新光銀行為感謝客戶的肯定與愛護，自即日起至2025/02/28止，推出限時限量「北新莊分行專屬」理財貴賓及優惠專案活動；此外，自即日起至2025/02/10止，推出的「壽險給付金臺外幣優利定存專案」，現在以壽險給付金承作，將享新臺幣六個月定存年息1.88%、美元三個月定存年息5%之優惠利率，提供客戶資金投資運用新選擇。