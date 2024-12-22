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▲「台北第一家」最強小火鍋「六扇門中山農安店」開幕爆排人潮。（圖／翻攝自六扇門官網）

▲最強小火鍋六扇門160元起開鍋，還有半自助吧無限供應。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「功殿火鍋」敦南店開吃大份量4人海陸套餐好澎湃。（圖／記者蕭涵云攝）

▲每一間「功殿火鍋」都有星巴克咖啡機暢飲。（圖／記者蕭涵云攝）

▲因美味馬鈴薯排骨火鍋叫好又叫座的UNCLE-K，在台北中山商圈全新開幕「鐘路大多力韓雞湯」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「鐘路大多力韓雞湯」插旗台北中山商圈，由UNCLE-K引進「韓國最好吃的辣雞湯」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「馬辣心潮麻辣鍋」提供百種食材吃到飽，加碼搭配16款酒飲暢飲不加價。（圖／馬辣提供）

▲「馬辣心潮麻辣鍋」全台首創「潮吧16」打造6公尺酒牆暢飲。（圖／馬辣集團提供）

▲「圍圍爐爐」和牛海鮮麻辣鍋，百款食材吃到飽899元起頗有競爭力。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「圍圍爐爐」還供應松露薯條、廣島炸牡蠣、海老炸蝦等現點現做料理及現作特調飲品。（圖／記者蕭涵云攝）

▲深耕台灣餐飲市場50年的牛排教父鄧有癸，開設可品嚐正宗和牛涮涮鍋的WAGYU CLUB shabushabu。（圖／記者蕭涵云攝）

▲牛排教父鄧有癸WAGYU CLUB shabushabu 套餐1480元起，專人幫涮澳洲M8和牛與美國Prime肋眼雙拼肉盤。（圖／記者蕭涵云攝）

愛吃火鍋的民眾有口福了！台北新開幕6家火鍋一次整理，「最強小火鍋」超便宜六扇門中山農安店160元起、「功殿火鍋」450元吃到飽、UNCLE-K排骨火鍋新作「鐘路大多力韓雞湯」、馬辣心潮麻辣鍋台北公館店全台首創「潮吧16」酒牆、「圍圍爐爐」和牛海鮮麻辣鍋吃到飽899元、牛排教父鄧有癸再推WAGYU CLUB shabushabu正宗和牛涮涮鍋。有「最強小火鍋」稱號的六扇門，最便宜只要160元就能開鍋，還搭配半自助吧吃到飽，被網友封為「百元火鍋霸主」。北部民眾最開心的，莫過於「台北第一家」六扇門中山農安店12月總算正式開幕。擁有超過30種風味湯底，酸白菜鍋190元、酒香麻油鍋210元、熱夯的六六酸菜魚鍋210元，還有獨享鴛鴦鍋280元、海陸自由配也只要290元。最狂的是，六扇門設有半自助吧眾多品項無限量供應，包括白飯、王子麵、鍋燒意麵等主食泡麵讓大家吃到飽，還有饕客都推薦的古早味豬油拌飯隨你吃，甚至從雞塊、冰淇淋、爆米花、餅乾及飲料機都可以無限享用。地址：台北市中山區農安街273號時間：11:00-23:00電話：02-2506-7070近期在雙北瘋狂展店4家的「功殿火鍋」，大啖養生蒙古、麻辣牛奶、胡椒豬肚等特色湯底，「功殿火鍋」中山旗艦店每人只要450元起就能爽吃35種以上的蔬食、新鮮蔬菜、菇類、火鍋料、韓式拉麵、王子麵無限量供應，還有和牛肉燥飯、飲料、冰淇淋等餐點吃到飽，竟然還提供星巴克咖啡機暢飲美式、拿鐵等飲品。台北天母店、新北中和店後，9月再進駐敦南商圈，「功殿火鍋」敦南店提供最便宜368元起涮涮鍋套餐，開吃澳洲嫩肩牛、祭出7大拼盤套餐才688元起，還加碼再送海鮮船；多人聚餐也有大圓桌或訂位包廂可享高CP值火鍋派對，大啖超值雙人、4人海陸拼盤套餐。地址：台北市中山區新生北路二段32號1樓電話：02-2522-2929地址：台北市松山區敦化南路一段7號1樓電話：02-2577-6699UNCLE-K正宗馬鈴薯排骨火鍋口碑極佳、一位難求！2024最新力作「鐘路大多力韓雞湯」插旗台北中山商圈，來自韓國的Uncle Sung與台灣Uncle Jeremy兩位大叔，延續韓國首爾鐘路區超過70年歷史的蒜辣雞湯文化，招牌主打以大量蒜末、大蔥和辣椒粉熬煮出蒜頭辛香、帶有甜度的「元祖辣雞湯」；不吃辣的人可選擇「清燉韓雞湯」還能自行加鹽調整鹹度。吃完的精華鍋底還可加點「手工刀切麵」拌煮，或在桌邊現點現炒、帶有焦香味的「現做黃豆芽炒飯」。並獨家研發「洋釀炸雞、醬油炸雞、雪花起司炸雞」等多款韓炸，將街頭飯捲改良的「韓式鮮蝦蛋捲」，香腸搭配年糕串成「搜豆搜豆」，飛魚卵「韓式蒸蛋」、清脆「起司馬鈴薯煎餅」等韓國經典小吃，讓大家一起熱烈享用。地址：台北市大同區南京西路81號時間：11:30～24:00（12/7起）電話：（02）2559-8896每個月25號開放下個月1～15號客席，每個月10號開放當月份16～31號客席。每人低消350元，另須加一成服務費。馬辣集團旗下品牌「馬辣頂級麻辣鍋」台北公館店升級變身為最酷潮店「馬辣心潮麻辣鍋」，開涮數十種頂級好肉、漁港直送海鮮、新鮮時蔬，還有哈根達斯及莫凡彼頂級冰品、六星級寶島水果等近百種食材吃到飽。現在還加碼全台首創「潮吧16」酷炫登場，打造長達6公尺的酒牆，提供美式精釀啤酒、日系沙瓦、日系Highball、美式調酒、水蜜桃氣泡酒、歐洲紅白酒等多達16款新潮酒品無限暢飲。最誇張的是，「馬辣心潮麻辣鍋」台北公館店服務全面升級，但價格仍維持原價凍漲，每人只要698元起就能吃飽喝飽有夠嗨。地址：台北市中正區汀州路三段94號電話：02-23657625時間：11:30-02:00全新和牛海鮮麻辣鍋吃到飽又一家，瘋狂餐飲集團旗下「圍圍爐爐」鍋物會所，插旗桃園中壢、台北信義ATT，最新還迎接新北林口店開幕，低調狂開3家店。主打和牛、海鮮鴛鴦鍋吃到飽，川蜀紅金麻辣湯、粵式胡椒豬肚燉雞湯、百蔬膠原雞豚湯、主廚研製特色「藥膳鍋」4種湯底，搭配百款食材吃到飽；還提供松露薯條、韓式炸雞、炙燒和牛松露蓋飯等現做料理，焙香奶茶、提拉米蘇輕乳等現做特調都無限量供應。「圍圍爐爐」分為三種價位，最便宜799元起「基本放題」、899元「海陸放題」、1199元起「和牛放題」升級日本鹿兒島A5和牛吃到飽。台北信義ATT店才營運三個月；再迎接全新林口店開幕，12月28日至12月30日連續3天，秀出身分證，只要姓名對中「ㄌㄧㄣˊ、ㄎㄡˇ、ㄨㄟˊ、ㄌㄨˊ」任一音，即享「全桌85折優惠」。地址：台北市信義區松壽路12號5樓電話：02-2602-8818時間：週日至週四11:00-22:00（最後收客至20:00），週五至週六/例假日前夕11:00-23:00（最後收客至21:00）時間：2024年12月28日(六)開幕地址：新北市林口區仁愛路二段526號1樓電話：02-2602-8818時間：週一至週日11:00-24:00（最後收客至22:30）牛排教父鄧有癸今年七月開幕全新WAGYU CLUB和牛俱樂部，全程專人桌邊烤炙服務，以西餐形式供應和牛燒肉迅速收服饕客；歲末年終重磅再推出，以西餐結合日式涮涮鍋的WAGYU CLUB shabushabu和牛鍋物。由米其林星級主廚研發團隊打造精緻前菜、沾醬、甜點，同樣全程專人桌邊服務，現點現切冷藏肉品拼盤，另供應松葉蟹海鮮單點等頂級食材，和牛涮涮鍋套餐1480元起，開吃澳洲M8和牛與美國Prime肋眼雙拼肉盤；還有吃得到日本和牛三款拼盤、肉量達每人180g的套餐價格也只要2280元。有別於市面常見的厚度，WAGYU CLUB標榜模擬職人手切薄度的1.8mm厚度肉片，搭配正宗日式涮涮鍋吃法，品嚐深耕台灣餐飲市場50年的牛排教父鄧有癸認證「能提升入口的肉汁、口感與風味感受」的和牛真正美味。地址：台北市大安區忠孝東路四段170巷6弄20號電話：02-27112206時間：17:30～23:00（中午不營業）座位：燒肉區48、鍋物區52位（包廂區可容納8～12位）