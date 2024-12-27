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▲曾國城竟問短髮女參賽者：「算不算你們班最壯碩的？」讓大家聽了都有些尷尬。（圖／一字千金YouTube）

▲曾國城才被北一女畢業生指控開身材玩笑，沒想到過往失言片段又被挖出。（圖／一字千金臉書）

男星曾國城主持公視節目《一字千金》，遭北一女畢業生駱俠安指控把人身材當笑柄；對此，曾國城和公視都已出面道歉，但風波仍不斷延燒。昨（26）日還有網友挖出《一字千金》的其他片段，只見曾國城竟問節目女參賽者：「算不算是你們班最壯碩的」，如此明顯歧視女性身材的言論，讓網友憤怒砲轟：「節目立意良好，但主持人真的太噁心」。昨日有網友在Threads上發文，貼出《一字千金》節目片段，控曾國城開身材玩笑非首次。只見有兩名女參賽者搭檔參加錄影，其中一名短髮女子被曾國城指著問：「算不算是你們班最壯碩的？」讓短髮女一聽愣了一下，接著才自嘲地說：「應該是整個系啦」。後來在比賽環節，曾國城還要短髮女別妄自菲薄，嘲笑她：「妳也長得很『具體』啊」，顯然讓短髮女有些不知所措，只能配合著點頭。該片段被挖出後，網友看了紛紛憤怒留言：「主持人的玩笑實在很不妥當」、「曾國城超無聊的，怎麼還會有人找他主持」、「如果是開班底藝人玩笑，至少還能說是節目效果，對素人說這話就不妥了」、「節目立意良好，但主持人真的太噁心。原本鬧劇荒想說跟家人看一下這節目，除了長知識還可以互動。 結果看沒兩集就看到這個，真的完全不想再看了，這主持令人反感到不行」、「他都用貶義吐槽式的方法在做訪問與主持，看了真的超不喜歡」。不過也有民眾幫曾國城緩頰，「壯碩用在女生身上已經是貶意了嗎？任何形容身材的用詞都變得不恰當了嗎？」而曾國城之前對北一女畢業生的道歉文中也寫道：「主持的風格有分很多種，也常常需要透過自嘲、鼓勵、丟接互動等營造出不同的節目效果，成效有好有壞，但是無論如何『詆毀他人』絕對不是我的本意，也不是我在演藝圈『賴以維生』的主持風格。」他說自己會虛心檢討，希望每一位蒞臨節目的來賓都能夠樂在其中。