2025年跨年即將到來，不少民眾都已經安排好跨年行程，準備到戶外去喜迎新年，而不少人也相當關注當天捷運到底開到幾點、台鐵以及高鐵最晚班次等資訊，《NOWnews》特別整理全台北中南捷運營業時間、台鐵以及高鐵的末班車時間，讓要外出跨年的民眾一文看懂！
🟡2025跨年台北捷運營業時間、免費搭乘入站點
配合12月31日台北市政府前廣場舉辦跨年晚會活動，台北捷運除了小碧潭支線、新北投支線之外，全部連續42小時不收班，營業時間從12月31日早上6時一路到1月1日晚間24時！除此之外，1月1日凌晨0點至上午6時，只要持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站刷卡進站乘車，將可享不限站數當趟車資免費優惠。
◾台北捷運跨年營業時間：12月31日早上6時至1月1日晚間24時（42小時不收班）
◾凌晨0點至上午6時，持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站免費搭捷運
◾台北跨年晚會懶人包點我
🟡2025跨年新北輕軌營業時間、加班列車路線
配合12月31日各地跨年活動需求，新北捷運淡海輕軌、環狀線、安坑輕軌也是跟北捷一樣，42小時營運不收班，從12月31日早上6時一路到1月1日晚間24時。另外因應「淡水八里煙火」在晚間8點25分就施放，當天新北捷運也會加開列車，在尖峰時段淡海輕軌藍海線將從平時3輛列車運行增加至同時11輛列車運行！
◾新北捷運跨年營運時間：12月31日早上6時至1月1日晚間24時（42小時不收班）
◾淡海輕軌藍海線晚間從3輛列車增加至11輛列車運行
◾新北跨年晚會懶人包點我
🟡2025跨年台中捷運營業時間、免費接駁車站點
今年台中跨年晚會將於水湳中央公園登場，台中捷運將加密班距行駛，營業時間延長至1月1日凌晨2點，並於早上6點繼續運行，除此之外，台中捷運市政府站、松竹站都有免費接駁車站點，民眾可以多加利用，加快人潮疏散。
◾台中捷運跨年營運時間：12月31日早上6時至1月1日凌晨2時
◾台中捷運市政府站、松竹站都有免費接駁車站點
◾新北跨年晚會懶人包點我
🟡2025跨年高雄捷運、輕軌營業時間
高雄今年跨年晚會在夢時代的「時代大道」舉行，祭出超強卡司陣容，已經有民眾提前卡位，高雄捷運將延長營業至1月1日凌晨2點，另外輕軌則營業至凌晨1時30分。不過要特別注意的是，人潮熱區的輕軌站點「C4凱旋中華站」、「C5夢時代站」為配合人流管制，12月31日下午5點過後就不提供服務。
◾高雄捷運跨年營運時間：12月31日早上6時至1月1日凌晨2時
◾高雄輕軌跨年營業時間：12月31日早上6時至1月1日凌晨1時30分
◾輕軌「C4凱旋中華站」、「C5夢時代站」人流管制，12月31日下午5點後不提供服務
◾高雄跨年晚會懶人包點我
🟡2025跨年台鐵、高鐵最晚班次查詢
今年由於沒有元旦假期，僅有單放1月1日元旦，因此高鐵並未宣布加開班次，如果是起始站南港以及新左營來看，最晚還是22時40分發車，民眾可以到高鐵官網「台灣高鐵營運班表」查詢班次；至於台鐵，配合各縣市跨年活動有加開班次，包括北部、中部、南部及宜蘭地區跨年晚會散場時段區間車23班，遊客也可至台鐵臉書或者官網查詢！
◾2025跨年高鐵營運班表查詢請點我
◾2025跨年台鐵加開班次查詢請點我
◾六都跨年晚會整理包請點我
我是廣告 請繼續往下閱讀
配合12月31日台北市政府前廣場舉辦跨年晚會活動，台北捷運除了小碧潭支線、新北投支線之外，全部連續42小時不收班，營業時間從12月31日早上6時一路到1月1日晚間24時！除此之外，1月1日凌晨0點至上午6時，只要持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站刷卡進站乘車，將可享不限站數當趟車資免費優惠。
◾台北捷運跨年營業時間：12月31日早上6時至1月1日晚間24時（42小時不收班）
◾凌晨0點至上午6時，持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站免費搭捷運
◾台北跨年晚會懶人包點我
🟡2025跨年新北輕軌營業時間、加班列車路線
配合12月31日各地跨年活動需求，新北捷運淡海輕軌、環狀線、安坑輕軌也是跟北捷一樣，42小時營運不收班，從12月31日早上6時一路到1月1日晚間24時。另外因應「淡水八里煙火」在晚間8點25分就施放，當天新北捷運也會加開列車，在尖峰時段淡海輕軌藍海線將從平時3輛列車運行增加至同時11輛列車運行！
◾新北捷運跨年營運時間：12月31日早上6時至1月1日晚間24時（42小時不收班）
◾淡海輕軌藍海線晚間從3輛列車增加至11輛列車運行
◾新北跨年晚會懶人包點我
🟡2025跨年台中捷運營業時間、免費接駁車站點
今年台中跨年晚會將於水湳中央公園登場，台中捷運將加密班距行駛，營業時間延長至1月1日凌晨2點，並於早上6點繼續運行，除此之外，台中捷運市政府站、松竹站都有免費接駁車站點，民眾可以多加利用，加快人潮疏散。
◾台中捷運跨年營運時間：12月31日早上6時至1月1日凌晨2時
◾台中捷運市政府站、松竹站都有免費接駁車站點
◾新北跨年晚會懶人包點我
🟡2025跨年高雄捷運、輕軌營業時間
高雄今年跨年晚會在夢時代的「時代大道」舉行，祭出超強卡司陣容，已經有民眾提前卡位，高雄捷運將延長營業至1月1日凌晨2點，另外輕軌則營業至凌晨1時30分。不過要特別注意的是，人潮熱區的輕軌站點「C4凱旋中華站」、「C5夢時代站」為配合人流管制，12月31日下午5點過後就不提供服務。
◾高雄捷運跨年營運時間：12月31日早上6時至1月1日凌晨2時
◾高雄輕軌跨年營業時間：12月31日早上6時至1月1日凌晨1時30分
◾輕軌「C4凱旋中華站」、「C5夢時代站」人流管制，12月31日下午5點後不提供服務
◾高雄跨年晚會懶人包點我
🟡2025跨年台鐵、高鐵最晚班次查詢
今年由於沒有元旦假期，僅有單放1月1日元旦，因此高鐵並未宣布加開班次，如果是起始站南港以及新左營來看，最晚還是22時40分發車，民眾可以到高鐵官網「台灣高鐵營運班表」查詢班次；至於台鐵，配合各縣市跨年活動有加開班次，包括北部、中部、南部及宜蘭地區跨年晚會散場時段區間車23班，遊客也可至台鐵臉書或者官網查詢！
◾2025跨年高鐵營運班表查詢請點我
◾2025跨年台鐵加開班次查詢請點我
◾六都跨年晚會整理包請點我