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▲台北捷運跨年42小時不停班，1月1日凌晨0點至上午6時，只要持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站刷卡進站乘車就免費！（圖/台北捷運提供）

▲新北淡海輕軌跨年同樣42小時營運不收班，並且會在尖峰時段加開班次，同時有11輛列車運行疏散人群。（圖/新北市政府提供）

▲台中捷運跨年延長營業至凌晨2點，並且在捷運松竹站、市政府站都設有免費接駁車服務。（圖/台中市政府提供）

▲高雄捷運跨年將延長營業至1月1日凌晨2點，輕軌則營業至凌晨1時30分，特別留意輕軌「C4凱旋中華站」、「C5夢時代站」人流管制，12月31日下午5點後不提供服務。（圖/高雄跨年晚會官網）

▲2025跨年台鐵區間車加開班次，民眾可以到台鐵官網、臉書查看班次時刻表，不要錯過末班車囉！（圖/台鐵提供）

2025年跨年即將到來，不少民眾都已經安排好跨年行程，準備到戶外去喜迎新年，而不少人也相當關注當天捷運到底開到幾點、台鐵以及高鐵最晚班次等資訊，配合12月31日台北市政府前廣場舉辦跨年晚會活動，除此之外，配合12月31日各地跨年活動需求，另外因應「淡水八里煙火」在晚間8點25分就施放，當天新北捷運也會加開列車，在尖峰時段淡海輕軌藍海線將從平時3輛列車運行增加至同時11輛列車運行！今年台中跨年晚會將於水湳中央公園登場，，除此之外，，民眾可以多加利用，加快人潮疏散。高雄今年跨年晚會在夢時代的「時代大道」舉行，祭出超強卡司陣容，已經有民眾提前卡位，不過要特別注意的是，今年由於沒有元旦假期，僅有單放1月1日元旦，，民眾可以到高鐵官網「台灣高鐵營運班表」查詢班次；