▲SEVEN TO EIGHT秀冰塊肌。(圖/三立提供)

台韓選秀節目《SCOOL》選出的七人團SEVEN TO EIGHT登上,這也是他們成團後第一次的大型表演活動,眾人以白色背心展現青春活力,但胸前別上黑絲帶,悼念濟州航空空難。SEVEN TO EIGHT在跨年晚會上帶來〈Boom!〉、〈Gummy Bear〉、〈Sweet Dance〉等歌曲,展現驚人腹肌,讓觀眾大飽眼福,而7人雖然穿著白色背心,但胸前別著黑絲帶,藉以悼念濟州航空空難。不只是SEVEN TO EIGHT,還有李俊昊、TWICE等,也都在胸前別上黑絲帶。2025台中跨年夜「蛇現幸福」眾星雲集,由金曲天后蔡健雅、MAMAMOO輝人陪伴大家倒數,而台中身為許多樂團的發跡地,更邀來血肉果汁機、芒果醬Mango Jump、告五人等樂團來和觀眾一起嗨翻跨年夜,加上180秒國際級煙火秀,準備打造亞洲最盛大跨年晚會。