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▲SEVEN TO EIGHT秀冰塊肌。（圖／三立提供）

台韓選秀節目《SCOOL》選出的七人團SEVEN TO EIGHT登上，這也是他們成團後第一次的大型表演活動，眾人以白色背心展現青春活力，但胸前別上黑絲帶，悼念濟州航空空難。SEVEN TO EIGHT在跨年晚會上帶來〈Boom！〉、〈Gummy Bear〉、〈Sweet Dance〉等歌曲，展現驚人腹肌，讓觀眾大飽眼福，而7人雖然穿著白色背心，但胸前別著黑絲帶，藉以悼念濟州航空空難。不只是SEVEN TO EIGHT，還有李俊昊、TWICE等，也都在胸前別上黑絲帶。2025台中跨年夜「蛇現幸福」眾星雲集，由金曲天后蔡健雅、MAMAMOO輝人陪伴大家倒數，而台中身為許多樂團的發跡地，更邀來血肉果汁機、芒果醬Mango Jump、告五人等樂團來和觀眾一起嗨翻跨年夜，加上180秒國際級煙火秀，準備打造亞洲最盛大跨年晚會。