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▲IWA5最大特色，是由香檳王的前首席釀酒師Richard Geoffroy主導。（圖／IWA5提供）

▲IWA5的數字「5」，象徵著「調配」。（圖／IWA5提供）

▲IWA5目前在多家米其林餐廳、高檔餐飲中都喝得到，圖中菜色為Orchid Restaurant 蘭的主菜。（圖／IWA5提供）

▲獺祭梅酒由「梅酒專門研究會」選用和歌山縣產的「熟梅」，再以獺祭二割三分的純米大吟釀為基底來釀造。（圖／獺祭酒造提供）

今年春節假期較早，而且將休一連9天，圍爐聚餐難免要酒飲助興，可參考一些獨特卻又能被大眾接受的清酒酒款。像是喜愛品嚐清酒的老饕肯定會知曉的「白岩酒造IWA5」，是由香檳王Dom Pérignon的前首席釀酒師Richard Geoffroy打造，沒有固定配方的調和實驗，經「調和」加上「熟成」，獨特又豐富的香氣、口感卻能據平衡性而受到大眾一致好評，2024年 IWA5（Assemblage 5）即日起上市，且在多家獲米其林殊榮與人氣高檔餐廳都喝得到。「IWA5」於2019年創立，由香檳王的前首席釀酒師Richard Geoffroy主導，品牌名稱中的「5」象徵著調配的精神。現為富山縣白岩酒造代表取締役社長的Charles，在2000年任職Moet Hennessy Japan後，於2003年轉任香檳王Dom Pérignon行銷部門，當時的他第一次遇見了釀酒師Richard，兩人共同在京都推出了Dom Pérignon Vintage 1996傳奇年份酒款，獲得絕佳好評。Richard運用多年淬鍊的釀造經驗，從葡萄酒跨足清酒產業，推出「IWA5」系列。IWA5的數字「5」象徵著「調配」，由5個不同產地的山田錦、雄町、五百萬石酒米，以及5種酵母、生酛技法（指使用人力長時間攪拌酒母的作法，能讓更多微生物參與發酵，賦予酒獨特風味）共同譜出美妙協奏曲。不僅威士忌有調和式，「IWA5」也完美呈現了如交響樂般的豐富愉悅感受。Richard Geoffroy將香檳調配技術應用於傳統清酒，他提到：「打造日本酒與釀香檳兩者沒有不同，同樣都在繼續探索關於香氣融合的目標。」他甚至覺得釀造日本酒相較香檳重視的風土等外在因素不同，製麴、酵母等人工介入的環節更多，而顯得更為自由。IWA5以「調和」為骨幹，加上「瓶內熟成」支撐起重量感及豐富層次，而每一次不固定的調配配方更是它的一大特色，強調50%香氣和50%口感之間的平衡，Richard說道：「調配主要以搭餐需求為出發點，前段的香氣口感要表現出細緻、尾韻則追求rich、複雜度。」所以IWA5就算不搭餐也能輕易地單飲，Richard也建議可透過不同溫度帶增添品飲樂趣。台灣清酒代表人物，也就是有「酒武士」稱號的歐子豪也大讚IWA5，最令他印象深刻的是白岩酒造每年挑選約莫40種不同風味的清酒，再從其中選出十多款，再由Richard進行調和，每一年的風味獨特又富有驚喜。2024年版本IWA5的調配版本5（Assemblage 5）就是歷經18個月的熟成，酒液內容從40多種元素裡精選，最終使用多達20種已熟成1年、2年，甚至是長達4年的35%純米大吟釀進行調配，其中也採用包含野生酵母等5種不同酵母、生酛等釀造法，酒米也比過往使用更多米種，包含兵庫縣與富山縣的山田錦，以及富山兩個地區的五百萬石、岡山縣雄町等。Assemblage 5表達出溫暖、具份量感，又不失活力的前衛風格，在味道和香氣形成鮮明對比的同時，保有平衡協調的味道表現，洋梨、覆盆莓、李子、玫瑰花瓣、茉莉花香氣等純淨沉穩的花果香相互交纏，松樹、天竺葵的木質與草本調性，帶來一絲短暫刺激的新鮮辛香感。整體細緻口感滲入明亮酸味、柔和澀味加深層次，舌面上絲滑溫潤的質地，融入清爽俐落的礦物感，中後段轉為收斂單寧凝縮感，入喉殘留輕微雅緻的檸檬、白胡椒、甘草般餘韻。久利酒藏創辦人楊詩晨Chris也表示：「IWA5看似無國界，但又保有清酒與香檳的傳統堅持，以一個酒類代理商的角度，想要協助台灣Fine Dining更加升級的想法是一致的。」 目前久利酒藏在台所代理的清酒，亦是許多米其林餐廳、預約困難餐廳的必備酒單，如今正式代理的IWA5，通路包含買酒網、愛上日本酒、極品通國際、品迷網、方瑞酒藏等，也於俺達の肉屋、盈科、A Cut、fumée Yakitori、Orchid Restaurant 蘭等餐廳都可喝到。國人熟悉的清酒酒造還包含「獺祭」，但不少人不知道「獺祭」也有梅酒。由「梅酒專門研究會」選用和歌山縣產紀州南高梅，且有別於一般青梅，特別選用的是風味層次更甚的「熟梅」，再以獺祭二割三分的純米大吟釀為基底來釀造。淡粉色的酒液透露著清雅的梅酒香氣，圓潤飽滿的南高梅成熟風味、酒體帶著獺祭二割三分獨有的輕盈細緻口感，完美襯托出豐富多汁的酸度成熟的香氣。可單飲野可搭配各式甜點、串燒、烤肉等都非常合適。