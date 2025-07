我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼昨天之前,當GD要表演《Heartbreaker》時,都是穿湖水綠西裝登台,但今天直接換成紅色套裝(下)。(圖/(C) GALAXY CORPORATION、讀者提供)

《CRAYON》沒默契 GD笑出來:沒關係

直接換2套新衣服 台灣場真的賺到

▲▼GD的首爾演唱會開場服是鮮紅玫瑰,截至7月7日墨爾本場也是這套衣服;不過在小巨蛋破天荒換上新裝(下)。(圖 / Galaxy Corporation、讀者提供)

GD(G-Dragon、本名:權志龍)睽違8年的台北大秀「Übermensch演唱會」今(13)日來到最後一場,壓軸場當然要來點驚喜,當他表演人生代表作《Heartbreaker》時,直接再以新衣服:紅西裝示人,連同開場的彩色玫瑰裝,等於GD已在台灣連換2套新衣,而且「別的國家都沒有穿過」,台灣V.I.P(粉絲名)真的賺到。或許是最後一天終於可以下班收工,GD今天開場的情緒比起前2天高漲,當表演到《CRAYON》時,他按照慣例喊出:「When I say swag you say XXXX」此時台下應該要喊「check」,但全場卻喊成「CRAYON」,GD微笑示意大家再喊一遍,但還是沒有人喊出對的「CHECK」,天王最後直接放棄,搞笑的說中文:「沒關係啦!」此外,GD曾說台北是「Übermensch」世界巡迴的第8站,巧合呼應了他最鍾愛的幸運數字「8」,不知是否因此關係,他這趟破天荒換掉開場表演服,因為截至上一場(7/7)澳洲墨爾本場次,開場的《POWER》、《HOME SWEET HOME》服裝,都是豔麗玫瑰花套服,11日開始他一登上台北小巨蛋,則是以七彩玫瑰衣服示人,等於這套新衣是台灣首度亮相,為了台灣V.I.P誠意破表!換裝不止開場玫瑰服,今天的小巨蛋第3場演出,當表演到他的SOLO代表作《Heartbreaker》,也從蒂芬妮湖水綠的西裝套服,全換新的變成鮮紅色西裝,接著一連帶來《BULLSHIT》、《TAKE ME》、《TOO BAD》等歌曲,然後他又再提到一次「台北是此趟巡迴的第8站,真的很特別!」喜愛台灣溢於言表。