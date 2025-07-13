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▲▼昨天之前，當GD要表演《Heartbreaker》時，都是穿湖水綠西裝登台，但今天直接換成紅色套裝（下）。（圖／(C) GALAXY CORPORATION、讀者提供）

《CRAYON》沒默契 GD笑出來：沒關係

直接換2套新衣服 台灣場真的賺到

▲▼GD的首爾演唱會開場服是鮮紅玫瑰，截至7月7日墨爾本場也是這套衣服；不過在小巨蛋破天荒換上新裝（下）。（圖 / Galaxy Corporation、讀者提供）

GD（G-Dragon、本名：權志龍）睽違8年的台北大秀「Übermensch演唱會」今（13）日來到最後一場，壓軸場當然要來點驚喜，當他表演人生代表作《Heartbreaker》時，直接再以新衣服：紅西裝示人，連同開場的彩色玫瑰裝，等於GD已在台灣連換2套新衣，而且「別的國家都沒有穿過」，台灣V.I.P（粉絲名）真的賺到。或許是最後一天終於可以下班收工，GD今天開場的情緒比起前2天高漲，當表演到《CRAYON》時，他按照慣例喊出：「When I say swag you say XXXX」此時台下應該要喊「check」，但全場卻喊成「CRAYON」，GD微笑示意大家再喊一遍，但還是沒有人喊出對的「CHECK」，天王最後直接放棄，搞笑的說中文：「沒關係啦！」此外，GD曾說台北是「Übermensch」世界巡迴的第8站，巧合呼應了他最鍾愛的幸運數字「8」，不知是否因此關係，他這趟破天荒換掉開場表演服，因為截至上一場（7／7）澳洲墨爾本場次，開場的《POWER》、《HOME SWEET HOME》服裝，都是豔麗玫瑰花套服，11日開始他一登上台北小巨蛋，則是以七彩玫瑰衣服示人，等於這套新衣是台灣首度亮相，為了台灣V.I.P誠意破表！換裝不止開場玫瑰服，今天的小巨蛋第3場演出，當表演到他的SOLO代表作《Heartbreaker》，也從蒂芬妮湖水綠的西裝套服，全換新的變成鮮紅色西裝，接著一連帶來《BULLSHIT》、《TAKE ME》、《TOO BAD》等歌曲，然後他又再提到一次「台北是此趟巡迴的第8站，真的很特別！」喜愛台灣溢於言表。