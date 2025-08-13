我是廣告 請繼續往下閱讀

▲巨人先發右投魯普（Landen Roupp）。（圖／美聯社／達志影像）

效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）舊金山巨人的台灣投手鄧愷威9日面對華盛頓國民隊中繼5局無失分，拿下生涯首勝，而巨人也在今（13）日作出人員異動，將左投惠森杭特（Carson Whisenhunt）下放至3A，升上內野手費茲傑爾（Tyler Fitzgerald），對此《舊金山紀事報》記者施萊瑟（Susan Slusser）認為這樣的異動也代表鄧愷威將會繼續留在先發輪值，隨後巨人也公布鄧愷威將在台灣時間14日凌晨先發對決聖地牙哥教士，力拼大聯盟第2勝與先發首勝。鄧愷威在9日出戰國民的比賽中，於第2局上場投球，，鄧愷威繳出出色壓制力，主投5局無失分，送出4次三振僅投出1次保送被敲3安，更是在第5局面對無人出局危機時，力保不失，最後鄧愷威帶著4：0的領先下場，成功摘勝，也是繼2019年王維中後，再度有台灣投手在大聯盟摘下勝投。憑藉著對國民的好表現，鄧愷威下一戰的出賽時間也出爐，將在台灣時間14日凌晨先發對決教士，對手將是32歲右投皮維塔（Nick Pivetta），教士打線也將為鄧愷威帶來挑戰，其中明星強打小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、3屆打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）、柏格茲（Xander Bogaerts）、馬查多（Manny Machado）與梅里爾（Jackson Merrill）這些強打，勢必是鄧愷威必須多加提防的。根據《舊金山紀事報》記者施萊瑟報導，今日巨人將農場排名第7的大物左投惠森杭特下放至3A，升上內野手費茲傑爾，讓鄧愷威將會繼續留在先發輪值，而先發右投魯普（Landen Roupp）有可能會比預期更快回歸。魯普本季在大聯盟出賽20場，投出7勝6敗、防禦率3.11的成績，7月26日因右手肘發炎進入15天傷兵名單，如今已經在進行復健賽。總教練梅爾文（Bob Melvin）今天賽前對此表示，魯普明天會進牛棚練投，預計將在16日對戰光芒時復出。