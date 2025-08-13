（14：20更新，新增13:59颱風強風告警）楊柳颱風強風告警不斷更新！中央氣象署今（13）日連續發布颱風強風告警，提醒台東縣部分地區將出現12級平均風或14級陣風以上風力。氣象署表示，楊柳颱風中心於於13時至13時10分間正式登陸台東太麻里，氣象署稍早針對台南、高雄、屏東等地區發布颱風強風告警，提醒民眾需多加注意。
氣象署今日13時59分發布颱風強風告警，估計持續至15時0分；颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力；請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。
⚠️警戒區域：
台南市：七股區、將軍區、北門區。
氣象署今日13時21分發布颱風強風告警，估計持續至15時15分；颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力；請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。
⚠️警戒區域：
高雄市：小港區、林園區。
屏東縣：東港鎮、枋寮鄉、新園鄉、林邊鄉、佳冬鄉。
中央氣象署今日9時35分發布颱風強風告警，估計持續至13時30分；颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力；請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。
⚠️警戒區域：
台東縣：綠島鄉
中央氣象署今日9時34分發布颱風強風告警，估計持續至 13 時 30 分；颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力；請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。
⚠️警戒區域
台東縣：蘭嶼鄉
氣象署今日9時3分發布颱風強風告警，估計持續至15時0分；颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力；請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。
⚠️警戒區域
台東縣：台東市、成功鎮、卑南鄉、太麻里鄉、東河鄉、延平鄉、金峰鄉。
氣象署表示，楊柳颱風今日9時的中心位置在北緯22.1度，東經 121.9 度，即在臺東的東南方約110公里之處，以每小時29轉32公里速度，向西北西進行。根據最新資料顯示，第11號颱風中心目前在臺東東南方海面，向西北西移動，其暴風圈正逐漸進入臺灣東南部、南部及東部陸地，對臺東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。
氣象署說明，受到颱風及其外圍環流，今日上午至明日上午台東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請嚴加防範。
⚠️紅色燈號
警戒地區：臺東縣、澎湖縣。
⚠️橙色燈號
警戒地區：雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣。
⚠️黃色燈號
警戒地區：基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、連江縣。
資料來源：中央氣象署
「楊柳颱風」相關議題
楊柳颱風長胖「暴風圈觸陸」！搖滾時段在白天 風雨最劇地區曝光
楊柳颱風衝到家門口了！最新發展比預期強 大台北將現9級強陣風
8/13停班停課別跑錯了！楊柳颱風中午登陸 全台9縣市停班課一覽
我是廣告 請繼續往下閱讀
⚠️警戒區域：
台南市：七股區、將軍區、北門區。
氣象署今日13時21分發布颱風強風告警，估計持續至15時15分；颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力；請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。
⚠️警戒區域：
高雄市：小港區、林園區。
屏東縣：東港鎮、枋寮鄉、新園鄉、林邊鄉、佳冬鄉。
⚠️警戒區域：
台東縣：綠島鄉
⚠️警戒區域
台東縣：蘭嶼鄉
氣象署今日9時3分發布颱風強風告警，估計持續至15時0分；颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力；請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。
⚠️警戒區域
台東縣：台東市、成功鎮、卑南鄉、太麻里鄉、東河鄉、延平鄉、金峰鄉。
氣象署說明，受到颱風及其外圍環流，今日上午至明日上午台東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請嚴加防範。
⚠️紅色燈號
警戒地區：臺東縣、澎湖縣。
⚠️橙色燈號
警戒地區：雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣。
⚠️黃色燈號
警戒地區：基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、連江縣。
「楊柳颱風」相關議題
楊柳颱風長胖「暴風圈觸陸」！搖滾時段在白天 風雨最劇地區曝光
楊柳颱風衝到家門口了！最新發展比預期強 大台北將現9級強陣風
8/13停班停課別跑錯了！楊柳颱風中午登陸 全台9縣市停班課一覽
更多「楊柳颱風」相關新聞。