（14：20更新，新增13:59颱風強風告警）

⚠️警戒區域：

台南市：七股區、將軍區、北門區。

⚠️警戒區域：

高雄市：小港區、林園區。

屏東縣：東港鎮、枋寮鄉、新園鄉、林邊鄉、佳冬鄉。

▲氣象署今日13時21分發布颱風強風告警，估計持續至15時15分，高雄市、台南市等地區將出現致災性強風。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

⚠️警戒區域：

台東縣：綠島鄉

▲中央氣象署今日9時35分發布颱風強風告警，估計持續至13時30分；颱風接近，台東縣綠島鄉將出現12級平均風或14級陣風以上風力。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

⚠️警戒區域

台東縣：蘭嶼鄉

⚠️警戒區域

台東縣：台東市、成功鎮、卑南鄉、太麻里鄉、東河鄉、延平鄉、金峰鄉。

▲楊柳颱風今日9時的中心位置在北緯22.1度，東經 121.9 度，即在臺東的東南方約110公里之處，以每小時29轉32公里速度，向西北西進行。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

第11號颱風中心目前在臺東東南方海面，向西北西移動，其暴風圈正逐漸進入臺灣東南部、南部及東部陸地，對臺東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。

⚠️紅色燈號

⚠️橙色燈號

⚠️黃色燈號

▲中央氣象署表示，受到楊柳颱風及其外圍環流，13日上午至14日上午臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

楊柳颱風強風告警不斷更新！氣象署表示，楊柳颱風中心於於13時至13時10分間正式登陸台東太麻里，氣象署稍早針對台南、高雄、屏東等地區發布颱風強風告警，提醒民眾需多加注意。氣象署今日13時59分發布颱風強風告警，估計持續至15時0分；颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力；請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。氣象署今日13時21分發布颱風強風告警，估計持續至15時15分；颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力；請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。中央氣象署今日9時35分發布颱風強風告警，估計持續至13時30分；颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力；請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。氣象署表示，楊柳颱風今日9時的中心位置在北緯22.1度，東經 121.9 度，即在臺東的東南方約110公里之處，以每小時29轉32公里速度，向西北西進行。根據最新資料顯示，氣象署說明，受到颱風及其外圍環流，今日上午至明日上午台東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請嚴加防範。