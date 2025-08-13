我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾效力沙加緬度國王的的韋津科夫（Sasha Vezenkov）。（圖／美聯社／達志影像）

歐洲球員近年逐漸在NBA美國職籃（National Basketball Association）當中佔有一席之地，從先前的（Dirk Nowitzki）再到近年被排進聯盟前3的約基奇（Nikola Jokić），但他們都是在職業生涯的起步就進到NBA競爭，但是在歐洲籃球聯賽（EuroLeague）這樣一個是僅次於NBA的全球第2大職業籃球聯賽，大多數球星卻無法像東契奇（Luka Doncic）那樣在後續能在NBA中取得成功，對此NBA生涯前期效力波士頓賽爾提克的德國中鋒泰斯（Daniel Theis）近日在節目《Euro Insiders》中解釋了這一現象。泰斯在進入NBA前，是在德國籃球甲級聯賽效力，並斬獲4次MVP與3次冠軍，以自由球員身份於2017年加入波士頓賽爾提克，與許多歐陸球員進入NBA面臨水土不服的情況不同，泰斯憑藉著優異的擋拆質量在現今籃球為一位相當好用的內線球員，共在NBA效力8個賽季。今年33歲的泰斯將離開NBA，回到歐洲聯賽打球，他在NBA生涯留下場均7.1分、4.7籃板與1.3次助攻的成績。許多歐洲聯賽的球員都會藉由出眾的實力獲得挑戰NBA的機會，著名的例子就是湖人球星東契奇，但卻並不是多數球員都能像他一樣打出好成績，對此泰斯近日在節目《Euro Insiders》中解釋了這一現象。他指出，那些來到NBA的歐洲聯賽球員，他們原先在球場的定位已經很穩固，而且通常是MVP等級的球員，但到了NBA，這一切可能有所不同，他也舉了1名球員當作例子，曾效力沙加緬度國王的的韋津科夫（Sasha Vezenkov）當時在2022-23賽季效力希臘球隊 Olympiacos時場均能貢獻17.6分和6.8個籃板，投籃命中率高達66%，並當選歐洲聯賽MVP。但後續在2023-24賽季被國王網羅後，韋津科夫只被當作底角射手使用，他甚至很少碰到球，這對前1年才奪下MVP的球員來說，是相當煎熬的，也僅1年就離開NBA舞台。泰斯表示，大多數歐洲聯賽MVP級別的球員都是需要持球才能發揮作用。在NBA待上8年的泰斯也以自己為例，自己從來不是那種需要大量持球才能影響比賽的球員，他強調，自己在NBA的成功秘訣在於做好掩護、搶籃板和防守，論進攻論得分，球隊的人手絕對充足且能力也不會輸太多，但只要做好份內能做好的事，絕對能在球隊佔有一席之地。