MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約大都會（New York Mets）主戰一壘手「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）今（13）日在花旗球場（Citi Field）對戰亞特蘭大勇士（Atlanta Braves）的比賽中，於3局下轟出一發2分砲，不僅助隊追分，也讓他累積生涯第253轟，正式超越隊史傳奇「草莓先生」斯塔比雷（Darryl Strawberry），登上大都會隊史全壘打王寶座。
花旗球場見證歷史 大螢幕致敬隊史新全壘打王
進入3局下半，阿隆索站上打擊區迎來本場第2次打擊機會，毫不猶豫鎖定勇士先發投手投出的第一球。這顆時速95.1英哩（約153公里）的速球，被他精準轟向中右外野看台，形成本季第27支全壘打，同時也正式改寫大都會隊史紀錄。
隨著阿隆索繞過壘包回到本壘，花旗球場的大螢幕隨即播放特別設計的致敬畫面，慶祝他成為隊史全壘打王。他一一與隊友擊掌擁抱，並特別脫帽向全場球迷致意。轉播鏡頭也捕捉到場內展示的18號背號標誌，象徵著他超越傳奇球星斯塔比雷的歷史性一刻。
斯塔比雷的紀錄自1987年以來高懸超過37年，直到上週末阿隆索在密爾瓦基追平，今天終於在主場花旗球場（Citi Field）正式登基。
「北極熊」7年寫歷史 三度締造單季隊史前六強打
現年30歲的阿隆索自2019年登上大聯盟舞台以來，就以強大火力震驚全聯盟。新人年他單季敲出53轟，打破當時由賈吉（Aaron Judge）所保持的菜鳥全壘打紀錄，並獲得國聯年度新人王。
阿隆索雖然自2019年後未再達到50轟，但他已擁有隊史單季全壘打紀錄前3名中的兩席。他在2023年敲出46轟、2022年轟出40支，僅次於自己的53轟紀錄。
2年16億合約在身 阿隆索年底擁有球員選擇權
阿隆索在2025年賽季前與大都會簽下2年5400萬美元（約合新台幣16億元）合約，但他擁有本季結束後跳脫合約、成為自由球員的選項，未來是否續留仍是球隊與球迷關注焦點。
📌紐約大都會隊史全壘打排行榜
📌大都會隊史單季全壘打排行榜
|排名
|球員
|年度
|全壘打數
|1
|Pete Alonso
|2019
|53
|2
|Pete Alonso
|2023
|46
|3
|Todd Hundley
|1996
|41
|3
|Carlos Beltrán
|2006
|41
|4
|Mike Piazza
|1999
|40
|5
|Pete Alonso
|2022
|40
|6
|Darryl Strawberry
|1988
|39
|6
|Darryl Strawberry
|1987
|39
|7
|Howard Johnson
|1991
|38
|7
|Carlos Delgado
|2008
|38
