▲隨著阿隆索繞過壘包回到本壘，花旗球場的大螢幕隨即播放特別設計的致敬畫面，慶祝他成為隊史全壘打王。他一一與隊友擊掌擁抱，並特別脫帽向全場球迷致意。（圖／美聯社／達志影像）

排名 球員 全壘打數 備註 1 Pete Alonso 253 *現役球員 2 Darryl Strawberry 252 3 David Wright 242 4 Mike Piazza 220 5 Howard Johnson 192 6 Dave Kingman 154 7 Carlos Beltrán 149 8 Michael Conforto 132 *現役球員 9 Francisco Lindor 131 *現役球員 10 Brandon Nimmo 129 *現役球員 📌大都會隊史單季全壘打排行榜



排名 球員 年度 全壘打數 1 Pete Alonso 2019 53 2 Pete Alonso 2023 46 3 Todd Hundley 1996 41 3 Carlos Beltrán 2006 41 4 Mike Piazza 1999 40 5 Pete Alonso 2022 40 6 Darryl Strawberry 1988 39 6 Darryl Strawberry 1987 39 7 Howard Johnson 1991 38 7 Carlos Delgado 2008 38 資料來源：《CBS Sports》



MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約大都會（New York Mets）主戰一壘手「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）今（13）日在花旗球場（Citi Field）對戰亞特蘭大勇士（Atlanta Braves）的比賽中，於3局下轟出一發2分砲，不僅助隊追分，也讓他累積生涯第253轟，正式超越隊史傳奇「草莓先生」斯塔比雷（Darryl Strawberry），登上大都會隊史全壘打王寶座。進入3局下半，阿隆索站上打擊區迎來本場第2次打擊機會，毫不猶豫鎖定勇士先發投手投出的第一球。這顆時速95.1英哩（約153公里）的速球，被他精準轟向中右外野看台，形成本季第27支全壘打，同時也正式改寫大都會隊史紀錄。隨著阿隆索繞過壘包回到本壘，花旗球場的大螢幕隨即播放特別設計的致敬畫面，慶祝他成為隊史全壘打王。他一一與隊友擊掌擁抱，並特別脫帽向全場球迷致意。轉播鏡頭也捕捉到場內展示的18號背號標誌，象徵著他超越傳奇球星斯塔比雷的歷史性一刻。斯塔比雷的紀錄自1987年以來高懸超過37年，直到上週末阿隆索在密爾瓦基追平，今天終於在主場花旗球場（Citi Field）正式登基。現年30歲的阿隆索自2019年登上大聯盟舞台以來，就以強大火力震驚全聯盟。新人年他單季敲出53轟，打破當時由賈吉（Aaron Judge）所保持的菜鳥全壘打紀錄，並獲得國聯年度新人王。阿隆索雖然自2019年後未再達到50轟，但他已擁有隊史單季全壘打紀錄前3名中的兩席。他在2023年敲出46轟、2022年轟出40支，僅次於自己的53轟紀錄。阿隆索在2025年賽季前與大都會簽下2年5400萬美元（約合新台幣16億元）合約，但他擁有本季結束後跳脫合約、成為自由球員的選項，未來是否續留仍是球隊與球迷關注焦點。