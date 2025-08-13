我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章：猗窩座再襲》上映以來叫好叫座，但也發生很多問題，包含盜錄、家長帶未滿12歲孩童硬闖戲院等等。（圖／木棉花@http://e-muse.com.tw/）

家長帶未滿12歲小孩硬闖看《鬼滅》 影城硬起來請出去

▲片商木棉花面對觀眾各種奇怪提問，特別製作圖卡，把字「放大變色」求鬼滅迷詳讀。木棉花@e-muse.com）

片商崩潰發文 請鬼滅迷們詳讀須知

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在台上映叫好又叫座，但因電影被列為輔12級（未滿12歲不得觀賞），近期卻頻傳家長帶未滿12歲的孩童硬闖戲院觀影的違規情況，片商木棉花與多家影城接連崩潰喊話，呼籲觀眾進場前務必詳讀規範、尊重制度。桃園喜樂時代透露，近期發生有家長帶未滿12歲的小孩要看《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，工作人員要求出示證件，對方卻一副「我沒帶啊，你能拿我怎麼樣？」的表情，影城表示：「鬼滅就是，未滿12歲不能看！不能看就是不能看！你可以不帶，但我們也有權依法不讓你們進場，網路先訂票的，還偷渡小孩進去？ 別鬧了！」喜樂時代也說，他們抓到違規家長就是請出場，但三催四請對方死不肯走，最後換來對方一陣謾罵，「我們影城員工只是照規定辦事， 沒有義務被你兇、被你罵， 更不該因為你不懂法規就受氣。想看？等你滿12歲再來。不配合規則，就別怪我們請你離場。 這裡是影城，不是幼兒園，更不是你教壞小孩的地方。不是要刁難，只是希望守住該有的規則， 因為電影的美好，需要大家一起守護，共勉之。」不只硬闖，各地影城甚至發生偷拍盜錄，讓影城無奈嘆：「不管是闖年齡限制還是偷拍上傳，我們影城都會依法處理，該硬就硬！」許多觀眾也無法理解，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》很多吃人、殺人、血腥片段，為何家長沒有想到這一點，如果教壞小朋友怎麼辦？加上這季片長2小時35分鐘，小孩應該坐不住，一位媽媽就表示：「你們做得非常正確，基本上鬼滅就是不適合12歲以下的小孩觀看，我自己是媽媽所以非常清楚！」、「謝謝你們堅守立場！這才是表率！這才是守法！身為大人更應以身作責！」。此外，片商木棉花已多次上傳規範，把「別輔12級（未滿12歲之兒童不得觀賞）」字體特別變色放大，仍然有許多人忽視、發問各種問題，甚至還出現：「特典有單獨販售嗎？」、「跨上映版本能換其他特典嗎？」、「電影是不是實名制？」等各式奇耙問題，讓木棉花小編澈底崩潰：「網友也說：「到底哪來的那麼多其他問題，把木棉花當Chat GPT在用嗎？」、「請木棉花不要養巨嬰，已經做得非常好了～」、「昨天去領票看到隔壁的家長在那邊盧。最後盧不成功就說要退票。拜託！不要造成人員的困擾好嗎」紛紛替片商、辛苦工作的影城員工抱不平。