▲坤達（左2）難得在節目放閃妻子柯佳嬿（中）。（圖／YouTube@NANACIAOCIAO）

女星柯佳嬿與Energy成員坤達在2017年修成正果，至今已結婚8年，夫妻倆雖甜蜜，但一直都非常低調，很少公開放閃。而近日，Energy受邀登上一隻阿圓的YouTube節目，宣傳即將在9月到來的演唱會。其中，蔡哥在讓大家猜測自己買的日本紀念品多少日幣時，竟代替坤達放閃妻子柯佳嬿「520嬿」，讓坤達聽完超害羞，最後也表現正宮威力，霸氣示愛，比出手指愛心告白「520嬿」。Energy近日登上一隻阿圓的節目宣傳演唱會，其中，在對鏡頭信心喊話的環節時，由蔡哥扮演的假坤達率先開始，他先是拿出前幾天在日本環球影城買的紀念品，「你知道這個日幣多少円（Yen音同嬿）嗎？有人說3600，不對喔，其實是520嬿」，還直接比出手指愛心，接著假坤達繼續告白：「跟妳相處非常的幸福，每天我們都很Happy，想起我們之前在《我們發財了》的時候，妳坐在機車後面擁抱的感覺」，讓坤達聽得忍不住害羞偷笑，假坤達還說不停，直接唱起歌「請只要多愛我一天～」，本尊終於看不下去衝出來打人。鬧劇結束後，真的坤達才從攝影師恢復身分，被主持人cue親自喊話，結果他竟然也開玩笑說前一陣子有去環球影城，然後蔡哥拿來紀念品給他，坤達也順著蔡哥的話接下去，霸氣跟妻子告白：「520嬿」，還比出手指愛心，難得放閃讓粉絲都被甜翻，「笑的朵朵花開，超甜的」等。坤達與柯佳嬿在2012年因合作電視劇《我們發財了》而結緣，劇中兩人飾演經歷許多困難，才修成正果的情侶，沒想到戲外也是一樣。小倆口在交往5年後才步入婚姻，被笑說根本是把偶像劇變紀錄片。而曾在18歲就有過一段婚姻的柯佳嬿，在當時不顧家人反對，就與男友登記結婚，但這段婚姻在2年後就以離婚收場，當時她的父親還有長達1年的時間不與女兒來往。經過這次的事情後，柯佳嬿對於感情也更加謹慎，雖然也談過幾次戀愛，但遇到坤達後，才讓她重新提起勇氣，再次走入婚姻，而現在夫妻倆的甜蜜生活，也讓外界都非常羨慕。