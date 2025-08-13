氣象署表示，楊柳颱風今（13）日下午1時00分至1時10分之間，中心確定登陸「台東太麻里鄉」，預估傍晚會在台南或高雄出海，整體路徑類似2023年曾「二度登陸」台灣的海葵颱風，不過氣象專家賈新興認為，楊柳颱風最大的特點是「速度很快」，這樣的颱風和地形交互作用較小，因此出現「二度登陸」的機率較低。
楊柳颱風登陸台東太麻里 快閃後傍晚出海
氣象署科長劉宇其指出，楊柳颱風以每小時29轉36公里，在下午1時左右登陸台東太麻里，由於速度偏快，預計傍晚就會從西南部出海，移動到台灣海峽，目前看來台南出海機率較高，但颱風還是有機會在台灣陸地上擺動，所以高雄也有機會。
2023年海葵颱風二度登陸 農損達14億元
回顧2023年的海葵颱風，9月3日下午3時40分先在台東縣東河鄉登陸，同一天晚上8時從高雄市梓官區出海，但出海後因為和地形不斷互動，颱風中心在高雄沿海打轉，9月4日清晨4時，再次從高雄市左營區「第2次登陸」，詭異路徑令人印象深刻，並造成全國143人受傷，28萬戶停電，14億1563萬元的農業損失。
而海葵颱風和楊柳颱風，都是屬於氣象署歸類的「第4類路徑」，定義是「通過台灣南部向西或西北進行」，除了路徑相仿外，兩個颱風強度也都是中颱，預估出海點也非常接近，讓人好奇，「楊柳颱風是否重演海葵颱風路徑？」
楊柳颱風「二度登陸」機會低 速度偏快對台灣有利
賈新興指出，楊柳颱風和海葵颱風雖然體型、強度、路徑都有高相似度，但兩者最大的不同就是「速度」，楊柳颱風受到太平洋高壓強力的引導，速度一直維持在30公里左右，較難受到地形影響，登陸台東前沒有出現滯留、打轉，離開台灣陸地時，出現中心擺盪的機率也較低。
賈新興也強調，楊柳颱風速度快的特性，導致台灣的風雨持續時間縮短，基本上今天深夜就會逐漸趨緩，算是不幸中的大幸，而過往「第4類路徑」侵台的颱風，平均速度大概介於每小時14至19公里，可見楊柳颱風有一定的特別之處。
