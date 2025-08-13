我是廣告 請繼續往下閱讀

近日發生一名患者因失眠就醫，開立睡前的自費藥物高達23顆，此事引發社會關注。台灣精神醫學會發出聲明信，提到常見的失眠症從社區的盛行率等指標，都顯示以失眠為首的睡眠障礙已是不可忽視的議題，若鎮靜安眠藥效果愈差，需服用更高量才能入眠，也是病情改變警訊。台灣精神醫學會針對睡前自費藥物開立23顆一事，發出聲明信。醫學會說明，雖然事件為個案，詳情需經衛生主管機關調查才能澄清，但還是呈現台灣社會對於睡眠障礙的高度需求，及當前對此病症的醫療不滿足。醫學會表示，最常見的失眠症，無論從不同的社區、族群盛行率調查，還有一年一年水漲船高的鎮靜安眠藥物處方、各式各樣的保健營養補充品，都顯示失眠為首的睡眠障礙是不可忽視的醫療議題。醫學會提到，此次新聞事件背後蘊含醫病雙方共同困境，也指出病患、家屬到醫療專業，到醫藥衛生公共政策都有值得努力之處。台灣精神醫學會指出，睡眠障礙被認為是症狀、是輕症，常被病患、家屬及醫藥專業輕忽。而睡眠障礙肇因多元，若持續時間過長、或已經明顯影響日常生活功能，應就診專科評估治療。醫學會表示，若鎮靜安眠藥效果愈來愈差，必須服用更高量才可入眠，也是病情改變的警訊，更應和專科醫師合作，找出病因。醫學會說，一味希望藉由高量強效的藥物治療睡眠障礙，但認知行為無法配合醫囑進行生活環境、壓力的調整，也很難有治療成效，甚至造成藥物依賴及不當使用後果。面對睡眠障礙，精神醫學會認為，應透過醫療專業與病患、家屬共同努力，若需服藥，也應先落實以非藥物治療方式後，再使用最低的有效劑量藥物。