▲狄鶯日前才曬出孫鵬（左）與孫安佐（右）的父親節父子合照。（圖／狄鶯臉書）

▲孫安佐日前宣布要轉當健身教練，現在又傳出留學消息，讓外界摸不著頭緒。（圖／孫安佐 IG@sun_gojo99）

資深藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐近期身心出狀況，停工1個月後，上月底在社群平台露面，表示自己轉行當健身教練，但今（13）日狄鶯夫婦似乎又對小孩有最新規劃，想送孫安佐到日本讀書，目前已經在找學校了。孫安佐過去就有留學美國的經歷，但當時因非法持有彈藥遭到起訴、驅逐；至於狄鶯夫婦這次為何會選擇日本，狄鶯表示孫安佐日語也很不錯，加上夫妻倆在日本也有房，所以過去那邊生活不用太擔心。據《三立新聞網》報導，狄鶯夫婦打算再次送孫安佐出國遊學。狄鶯表示孫安佐一直都很好，日前全家也有一起過父親節，要外界別太憂心。她也說自己計畫要將孫安佐送到日本唸書，表示孫安佐語言能力很好，日文、英文都沒問題，加上他們在日本有房子，所以比較方便。孫鵬則是全力支持狄鶯的決定，至於要送孫安佐念哪所學校，他們還在規劃中。面對狄鶯、孫鵬的表態，孫安佐的經紀人向《NOWNEWS今日新聞》記者表示：「安佐說是去旅遊，不過出國的部分我覺得他無法去，危險！」坦言孫安佐近期的狀況有在恢復：「但他會有一部分正常、一部分有點認知落差。」回顧孫安佐的求學狀況，他高二後就前往美國賓夕法尼亞州就讀邦納普倫德加斯特天主教高中，2018年3月因放話要持槍攻擊學校，被美國警方逮捕。他的住處被搜出彈藥及槍枝，因此遭美國法院起訴、羈押，最後被依恐怖威脅、非法持有彈藥等罪名，遭強制遣返且終生不得入境美國。孫安佐返台後，改就讀新北市的私立高中能仁家商，2020年畢業後進入醒吾科技大學表演藝術系，去年又轉學到台北城市科技大學，學習狀況不穩定，導致目前已25歲的他，至今仍未大學畢業。這次留學日本是否能順利成行，應該也很難說。