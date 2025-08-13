我是廣告 請繼續往下閱讀

▲澳洲首節打出29：12的攻勢，就此揚長而去，底定勝利。（圖／取自FIBA亞洲盃官網，fiba.basketball）

▲菲律賓歸化球員布朗利（Justin Brownlee）沒有太多發揮，僅10分進帳。（圖／取自FIBA亞洲盃官網，fiba.basketball）

2025年亞洲盃籃球賽（英語：2025 FIBA Asia Cup）八強戰，衛冕軍澳洲本屆要來挑戰自2017年以來的3連霸，今（13）日對上菲律賓，他們整場談笑用兵，最終以84：60大勝晉級，成為本屆第一支晉級到4強的球隊，距離衛冕也只差2勝。雖然菲律賓是杭州亞運冠軍，上一個周期也打進世界盃正賽，不過他們和澳洲這種能夠在奧運奪牌的勁旅，顯然不是一個量級。這一場比賽開賽後不久，雙方實力差距就盡顯無疑，澳洲首節打出29：12的攻勢，就此揚長而去。菲律賓今晚三分球33投8中，24.2%命中率被完全限制住，也是他們今晚追分困難的原因。澳洲則進攻端沒受到太多壓力，兩分球命中率在46%以上，三分球命中率則30投11中，有達到36%，打得相對舒服。澳洲這一場比賽第四節打沒多久，球隊就已經有五人得分上雙，展現均衡且全面的攻防戰力，後衛福克斯維爾（Owen Stephen Foxwell）斬獲17分4籃板3助攻，前鋒加洛韋（JaylinGalloway）砍下15分；菲律賓方面，歸化球員布朗利（Justin Brownlee）沒有太多發揮，僅10分進帳；後衛奎昂寶 （Kevin Quiambao）拿到17分。本屆菲律賓戰力並非最完整，主力中鋒索托（Kai Sotto）因傷缺陣，球隊有多位球員因為國內盃賽，很晚才加入集訓，先發中鋒（June Mar Fajardo）等人狀態都不好，小組賽輸給我國，也讓他們雖然最終一路打進八強，仍要碰上澳洲。