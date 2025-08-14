美國職業棒球大聯盟（MLB）舊金山巨人隊台灣旅美右投鄧愷威，今（14）日台灣時間凌晨主場再度先發，迎戰近況火燙的聖地牙哥教士，卻上演本季最慘一役。首局雖驚險化解危機，但第二局控球全面失序，單局3次保送、被敲4支安打，用球數高達53球仍無法投完2局，最終僅投1.2局就退場，失掉7分（6分自責），防禦率從5字頭暴升至9.9，還有球迷直呼，為何鄧愷威能立足於大聯盟?
鄧愷威開賽就遇到壓力，面對超級球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）投出保送，不過隨後讓厄萊茲（Luis Arraez）擊出雙殺打，並讓馬查多（Manny Machado）擊出游擊滾地球出局，首局以零失分過關。
第二局控球崩盤 單局狂失7分
進入第二局，鄧愷威的控球問題全面浮現。面對柏加茲（Xander Bogaerts）送出保送後，奧赫恩（Ryan O’Hearn）敲安、勞瑞亞諾（Ramon Laureano）纏鬥11球再選保送形成滿壘，克羅倫沃斯（Jake Cronenworth）的中線滾地球意外打到壘包形成安打，接著第九棒狄亞茲（Elias Diaz）再獲保送，讓比分雪崩式擴大。塔提斯與馬查多的連續安打更是重擊，讓鄧愷威提前退場，由比文斯（Spencer Bivens）接手後再丟2分，全部算在鄧愷威帳上。
本場鄧愷威共用53球，其中僅32顆為好球，4次保送、4支安打，沒有任何三振，顯示壓制力與控球同步失靈。與上一戰後援5局無失分、壓制對手的亮眼表現相比，可謂天壤之別。此役結束後，巨人隊在前三局便以0：7落後，鄧愷威的先發競爭力恐再度受到考驗。
鄧愷威先發對教士相關報導：
MLB／鄧愷威下次出賽時間出爐！先發對決強權教士 拼大聯盟第2勝
MLB評論／鄧愷威明拚先發首勝！ 站穩巨人輪值必要「四大關鍵」
MLB今日賽程／鄧愷威對教士拚先發首勝 大谷翔平重演WBC夢幻對決
