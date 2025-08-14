我是廣告 請繼續往下閱讀

本場鄧愷威共用53球，其中僅32顆為好球，4次保送、4支安打，沒有任何三振，顯示壓制力與控球同步失靈。與上一戰後援5局無失分、壓制對手的亮眼表現相比，可謂天壤之別。

▲舊金山巨人台灣好手鄧愷威，第二局控球大爆炸，單局3保送、挨4支安打。（圖／美聯社／達志影像）

鄧愷威

美國職業棒球大聯盟（MLB）舊金山巨人隊台灣旅美右投鄧愷威，鄧愷威開賽就遇到壓力，面對超級球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）投出保送，不過隨後讓厄萊茲（Luis Arraez）擊出雙殺打，並讓馬查多（Manny Machado）擊出游擊滾地球出局，首局以零失分過關。進入第二局，鄧愷威的控球問題全面浮現。面對柏加茲（Xander Bogaerts）送出保送後，奧赫恩（Ryan O’Hearn）敲安、勞瑞亞諾（Ramon Laureano）纏鬥11球再選保送形成滿壘，克羅倫沃斯（Jake Cronenworth）的中線滾地球意外打到壘包形成安打，接著第九棒狄亞茲（Elias Diaz）再獲保送，讓比分雪崩式擴大。塔提斯與馬查多的連續安打更是重擊，讓鄧愷威提前退場，由比文斯（Spencer Bivens）接手後再丟2分，全部算在鄧愷威帳上。此役結束後，巨人隊在前三局便以0：7落後，鄧愷威的先發競爭力恐再度受到考驗。