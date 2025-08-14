南韓演藝圈的節省一哥金鍾國，在6月以不貸款、全額付現62億韓元（約台幣1.4億元）的方式，買下位於江南論峴洞的70坪的高級別墅，他不否認未來當「新婚房」用途，最近也搬進去住；近日還愛上了料理，在《屋塔房的問題兒童們》錄製時對食譜書產生興趣，被朱宇宰、梁世燦質疑：「鍾國哥為什麼這麼關心做菜？」、「是要做給誰吃的？」
付現62億買豪宅 金鍾國：可當新婚房
今年6月，報導指出金鍾國以全額62億韓元現金購入位於江南論峴洞、約70坪的高級別墅，外界盛傳該屋是金鍾國為了結婚準備的新婚房；他上個月在《屋塔房的問題兒童們》中首度回應此事，面對主持人接連追問：「那房子是不是新婚房？」、「你是不是有對象了？」金鍾國澄清：「不是因為有女朋友才買的，而是我搬到那間房子後，如果之後真的結婚了，自然就會變成新婚房。」他也補充：「如果有確定結婚日期，我會告訴大家的。」發言讓現場所有人大吃一驚。
14日《屋塔房的問題兒童們》最新內容中，邀請到以超簡單家常菜聞名的演員柳秀榮擔任嘉賓，剛搬到「新婚房」的金鍾國突然很專注的看著柳秀榮的食譜書，意外流露對料理的興趣。
金鍾國專注翻閱柳秀榮出版的料理書，朱宇宰、梁世燦立刻追問：「鍾國哥為什麼這麼關心做菜？」、「是要做給誰吃的？」，對此，金鍾國澄清一直對料理有興趣，試圖平息弟弟們的「新婚房」八卦閒聊。
讓金鍾國都讚嘆的食譜主人柳秀榮也分享了近況，表示自己經常用這些食譜與妻子朴河宣過著幸福日常，即使自己沒空下廚，朴河宣也會照著他的食譜為女兒準備餐點，這時MC們又頑皮問：「你和老婆誰的廚藝比較好？」讓柳秀榮一度陷入兩難。
金鍾國節省出名 身家被傳超過千億
事實上，金鍾國是演藝圈出了名的「隱形富豪」，握有《Running Man》、《我家的熊孩子》等節目主持而賺的盆滿缽滿、自立門戶開公司Turbo JK Company，實際上卻節省到不行，不僅垃圾袋堆滿陽台，濕紙巾還會重複利用，內褲跟襪子破洞了也捨不得丟，會縫補穿到不能再穿為止，他曾表示：「以前沒有濕紙巾的時候也活得好好的，幹嘛非得用濕紙巾？」
他有一次就公開存錢祕訣，連照大腸鏡的麻醉藥費用都要省，「為了省下鎮靜麻醉的費用，我會在完全清醒的狀態下做大腸內視鏡檢查。」甚至推薦大家以無麻醉的方式做內視鏡檢查，「因為還可以跟醫生對話。」節儉精神讓人聽呆。
因此曾有一傳言：金鍾國的財產已經超過1000億（約台幣23億元），金鍾國沒有否認過，還曾說：「我完全不投資理財，我就是無條件存錢，賺到的錢通通都拿去存起來了。」
