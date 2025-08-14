我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）道奇隊的日籍球星大谷翔平，在剛進入聯盟時曾被評價為「高中生打者」，但短短幾年內就蛻變為聯盟頂尖強打。近日，大聯盟官方節目《MLB Network》特別邀請大谷在天使隊時期的前隊友、準名人堂級球星普侯斯（Albert Pujols），來分享他與大谷翔平之間這段不為人知的「師徒情誼」。普侯斯透露，大谷正是因為學習了他的一項打擊技巧，才得以繳出好成績，最終蛻變成為如今的「最強打者」。普侯斯在節目中回憶，大谷翔平剛到天使隊的第一個春訓，當時曾跟著他大概兩、三個星期，但卻沒有問任何問題。直到有一天，大谷翔平來到打擊籠，詢問普侯斯打擊時「腳尖輕點、腳跟微抬」的打法，而普侯斯也毫不藏私地向他分享箇中竅門，大谷翔平馬上就照著學。普侯斯表示，大谷翔平在剛進入聯盟時，一開始是採取高抬腿的打擊姿勢，但卻因為不適應節奏而不斷被投手壓制。在學習普侯斯的打擊方式後，大谷才逐漸繳出好成績。普侯斯稱讚道，大谷知道自己夠強壯，因此只要能夠保持好平衡，並做出好的揮棒，就可以把球打到很深遠的地方。普侯斯也稱讚，大谷翔平過去6、7年所做的事情真的很令人印象深刻。他提到：「他所做出的調整，不只是語言，還有讓自己變強壯，學習適應整個聯盟，然後在每五、六天站上投手丘，這真的很特別。」大聯盟官方也將兩人的數據進行了「跨時代對比」。在2008年至2010年期間，普侯斯出賽467場，打擊三圍為打擊率0.331、敲出126轟、369分打點，上壘率0.439、長打率0.635、攻擊指數（OPS+）184；大谷翔平在2023年至2025年期間，出賽412場，打擊三圍為打擊率0.301、敲出141轟、304分打點、上壘率0.397、長打率0.644、攻擊指數（OPS+）同樣為184。不過，表格額外指出，大谷翔平在期間投了151局，防禦率3.04，普侯斯則沒有登板紀錄，完全體現了大谷的「二刀流」價值無可取代。