▲秦楊右眼突然看不見，錯過黃金治療期。（圖／秦楊提供）

▲秦楊提醒大家再忙都要注意身體健康。（圖／秦楊提供）

55歲本土劇男星秦楊今（14）日爆出右眼失明！他先天弱視的左眼，視力僅存0.025，現在是近乎全盲的狀態，讓他一度崩潰，「看不到真的想去死！」醫師透露他是因為視網膜神經血管嚴重堵塞，才引發失明，這種症狀也稱為「黑矇症」，黃金搶救期只有6個小時。秦楊今透露，這陣子身體狀況不佳，8月8日早上，右眼突然看不見，馬上到新店耕莘醫院急診，眼科、腦神經內科都檢查不出病因。隔天秦楊忍著不適，南下嘉義和朋友談事，朋友馬上安排他到當地知名眼科就診，才查出是視網膜神經血管嚴重堵塞，也是俗成的黑矇症，黃金搶救只有6小時。而秦楊已經錯過黃金治療時間，讓他當場崩潰，「因為新店的醫院沒辦法第一時間發現病因，錯失了黃金時期，真的是有夠離譜，藉由我的事件，跟各位報告，你們再怎麼忙身體健康很重要，都要好好休息，不要像我，已經好多年沒辦法好好睡覺，長骨刺、肺部出問題，眼睛好不到五成、霧濛濛的，醫生建議我不要用手機。」不過其實秦楊早就被當法醫的岳父提醒，如果不好好保養，右眼遲早會失明，如今看過去仍是一片霧濛濛，他形容現在是人生中最黑暗的時刻。目前秦楊完全無法使用手機打字，也沒辦法回覆訊息，希望親友有事直接打電話給他，也奉勸大家一定要照顧身體健康。