我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（MLB）今（14）日邁阿密馬林魚作客克里夫蘭守護者的比賽中，馬林魚打線爆發，全隊掃出17支安打，包含3轟，在憑藉牛棚完美封鎖，終場就以13：4大勝守護者，在比賽過程中，馬林魚的24歲菜鳥馬西（Jakob Marsee）繳出4支安打，並打下高達7分打點與雙響炮的超狂表現，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自從1920年打點成為正式紀錄以來，馬西也成為繼托爾斯（J.R. Towles）以及倫弗洛（Hunter Renfroe）後，第3位在生涯前13場大聯盟比賽中，單場打出至少7分打點的選手。比賽才剛開始，馬林魚開路先鋒愛德華茲（Xavier Edwards）立刻敲出首局首打席全壘打先馳得點，在之後史陶爾斯（Kyle Stowers）獲得保送、羅培茲（Otto Lopez）安打上壘後，馬西第1個打席迎來二三壘有人的進攻局面，他相中1顆86.4英里（約為139公里）橫掃球一棒扛出右外野大牆外，大聯盟生涯第2轟幫助球隊再添3分。雖然後續守護者馬上展開反攻，甚至在4局結束把比分給扳平，不過到了5局上，馬林魚打線再發威，在一壘有人的情況下，馬西再度跳了出來，擊出了2分全壘打，也成功達成大聯盟生涯首次單場雙響炮。隨後6局上馬林魚迎來大局，先是保利（Graham Pauley）擊出陽春砲，再靠著包含愛德華茲在內的4支安打打下3分，並再把得點圈有人的機會做給馬西，他也持續展現火燙手感，打出2分打點的二壘安打，幫助隊單局灌進5分大局奠定勝基，終場馬林魚就以13：4擊敗守護者，系列賽扳成1：1平手。原先效力於教士小聯盟的馬西，因為阿拉耶茲（Luis Arraez）的交易案而轉隊馬林魚，在美國時間8月1日首度升上大聯盟後繳出非常優異的成績，出賽13場就敲出多達17支安打，打擊三圍.436/.542/.872，外帶3發全壘打與13分打點進帳。本場比賽的獲勝功臣也非馬西莫屬，包括3局上半的一壘安打在內，單場5打數就敲出4支安打上演「鐵支」表現，並進帳多達7分打點包辦全隊超過一半的分數，而根據大聯盟數據專家藍斯指出，自從1920年打點成為正式紀錄以來，成為繼托爾斯以及倫弗洛後，第3位在生涯前13場大聯盟比賽中，單場打出至少7分打點的選手。