美國職業棒球大聯盟（MLB）今（14）日密爾瓦基釀酒人主場迎戰匹茲堡海盜來到3連戰的最後一場，延續前1場打線的好手感，比賽前段就取得大幅領先，雖然中段海盜展開反擊，一度將比分追到只剩1分差，但後續靠著6、7 2個半局的安打串連再將比分給拉開，終場就以12：5擊敗海盜完成系列賽的橫掃，也將連勝場次推進到12場，而12連勝也是本季大聯盟第2長紀錄，僅次於雙城隊稍早的13連勝，這波連勝期間，釀酒人總共以64分的淨勝分壓倒對手，目前釀酒人強勢的表現，也寫下自1987年開季13連勝以來，隊史首次例行賽12連勝。海盜今天推派的先發投手凱勒（Mitch Keller）雖然在前2局能有效壓制釀酒人打線，但是到了第3局，在西格勒（Anthony Seigler）安打上壘後，再靠著弗瑞里克（Sal Frelick）的適時安打幫助球隊破蛋，後續葉力奇（Christian Yelich）在補上一支安打將比分改寫成2：０。4局下，釀酒人靠著打線串聯，包括歐提茲（Joey Ortiz）、弗瑞里克、柯林斯（Isaac Collins）與康崔拉斯（William Contreras）接連敲安，幫助釀酒人取得6：0領先。海盜在0：6落後局面下，第5、6局藉著全壘打急起直追，都是由雷諾斯（Bryan Reynolds）貢獻，分別以3分砲和2分砲，幫助球隊追到1分差。不過6局下釀酒人逮到開局連續保送上壘契機，柯林斯隨後用犧牲觸擊推進跑者，再靠著康崔拉斯的清壘安打下2分，7局下再藉由保送與安打串連再下4分，終場就以12：5大勝海盜，並完成系列賽橫掃。隨著今天擊敗海盜，戰績也來到大聯盟最佳的76勝44敗，近31場豪取27勝、67場拿下51勝，也寫下70年以來的隊史最高紀錄。而釀酒人12連勝是本季大聯盟第2長紀錄，僅次於雙城隊稍早的13連勝，這波連勝期間，釀酒人總共以64分的淨勝分壓倒對手，且距離上一次11連勝才過5周，釀酒人就超越紀錄，目前釀酒人強勢的表現，也寫下自1987年開季13連勝以來，隊史首次例行賽12連勝。