MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）再傳傷情。原本預定於今（13）日對戰洛杉磯天使中擔任先發第5棒、三壘手的內野重砲蒙西（Max Muncy），在賽前突然被移出先發名單。根據道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）說法，蒙西在打擊練習中感到右側腹不適，球隊決定讓他休息並安排進一步檢查。原訂今天休兵的是近期手感回溫的MVP強打貝茲（Mookie Betts），而蒙西則預計照常先發出賽。但羅伯斯表示，蒙西在比賽前進行打擊練習時感覺到右側腹有些緊繃，經與訓練團隊討論後，決定讓他休息，以防傷勢加重。「原本今天安排貝茲休兵，讓蒙西先發出賽，但他在打擊籠裡練習時覺得右側腹不舒服，為了謹慎起見我們決定將他移出陣容，並觀察幾天再說。」羅伯斯解釋說，蒙西接下來將接受進一步檢查，預計至少需要數日休養。根據《Sponichi Annex》報導，球隊已為蒙西注射藥劑以緩解不適，並暫時限制他進行投擲動作，預估至少需休息一周左右。羅伯斯也強調，所幸目前並無結構性損傷的跡象，並稱讚蒙西及時通報異狀，避免帶傷上場後再度惡化。這並非蒙西首次遭遇類似傷勢。他在去年5月也曾因右側腹傷勢進入傷兵名單（IL），當時整整缺陣了近3個月才於8月重返戰場。本季，他又因左膝受傷在7月再度進入傷兵名單，直到本月5日才剛剛歸隊。復出後的8場比賽中，他展現火燙打擊手感，轟出4支全壘打，對球隊火力貢獻良多。道奇目前正陷入困境，戰績方面也不樂觀。儘管當天比賽尚未開打，但同區對手聖地牙哥教士已取得5連勝，登上國聯西區龍頭，陷入3連敗低潮的道奇則自4月以來首度掉落至第2名。雪上加霜的是，道奇目前內野陣容傷兵頻繁，包括艾德曼（Tommy Edman）、赫南德斯（Enrique Hernández）與金慧成皆處於傷病狀態。雖然先發輪值因史內爾（Blake Snell）、格拉斯諾（Tyler Glasnow）、大谷翔平等人相繼回歸而漸趨完整，但後援投手群則接連出現傷兵，包括史考特（Tanner scott）、耶茨（Kirby Yates）與斯圖爾特（Brock Stewart）都暫別戰線，令教練團調度吃緊。