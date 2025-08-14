我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（MLB）近年因洛杉磯道奇球星大谷翔平，掀起了一波二刀流風潮，而近日紐約大都會農場排名第3、大聯盟百大新秀第37名的大物投手麥克萊恩（Nolan McLean）將於美國時間星期六於主場對戰西雅圖水手的賽事中迎來生涯初登板，有趣的是回顧他在小聯盟的情況，他是以「二刀流」的身分出賽生涯前2個賽季，直到去年才專心練投手。目前效力大都會的24歲投手克萊恩，曾經在2022年被金鶯以第3輪選中，不過經過核磁共振檢查後發現身體有狀況，導致雙方最終沒有成功簽約，直到隔年選秀大都會同樣在3輪選進，正式加入職棒體系。進到美國職棒後，展現強大的天賦，只在1A與高階1A出賽9場，就在2024年季中就順利升上2A，在2A期間23場的出賽，繳出5勝9敗、防禦率3.92的成績，並在今年美國時間5月6日來到小聯盟3A，累計16場的出賽（13場先發），87.1局的投球送出97次三振，5勝4敗、防禦率僅2.78，表現出色。近日大都會也預計將安排麥克萊恩於美國時間週六於主場對上水手的比賽迎來生涯初登板，並且如果表現出色，有望能頂替蒙塔斯（Frankie Montas）調往牛棚後的輪值空缺。剛進入小聯盟時，麥克萊恩在前2個球季是以「二刀流」的身分出賽，他總計在小聯盟以打者身分出賽73場，打擊三圍.185/.281/.432，外帶9發全壘打與24分打點，不過累計146個打數就被三振掉85次，他也在美國時間去年6月20日的比賽之後就捨棄打擊並專心擔任投手。