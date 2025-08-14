樂天桃猿在大巨蛋喜迎2連勝，場邊啦啦隊熱情全開，韓籍啦啦隊女神河智媛於第5局上半驚喜SOLO演出韓國經典應援曲〈疾風街道〉，甜美笑容配上爆發力舞蹈，瞬間讓觀眾紛紛舉起相機拍攝，場面如浪潮翻湧，粉絲直呼：「這熱度像極了當年的李多慧！」、「樂天終於知道粉絲愛看什麼了！」
經典韓華鷹曲目首度登台 台韓應援文化差異
〈疾風街道〉的應援原創動作，原是河智媛所屬韓華鷹應援團長洪昌和編的代表舞碼，此次是河智媛來台後首次在台灣亮相，她笑說雖聽聞可能會跳，但音樂響起時仍被嚇到，舞動間髮圈意外脫落、還踩到一次，她卻迅速銜接動作，展現滿分專業度，令全場為之驚嘆。
河智媛透露，韓國多在應援過程中播放這首歌，而台灣則將其放在舞台演出，帶來不同氛圍，她形容這是迄今反響最好的一場演出，並感謝隊友賽前不斷練習，讓這首歌的舞蹈在台灣同樣精彩呈現。
禹洙漢曝賽後小確幸 喝啤酒配小吃
賽後，河智媛與禹洙漢、禹菡及舞蹈副總監曉帆再度合跳〈疾風街道〉，掀起第2波高潮，禹洙漢回憶，2023年與韓華鷹團長在台演出反應極佳，如今樂天女孩也能熟練演繹，感到驚喜，她更分享來台的「小確幸」——下班後逛便利商店、喝冰啤酒配小食，笑言在大熱天揮汗後實在難以戒掉。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
