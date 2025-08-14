新生代主持新星木木再戰金鐘，擔任第60屆紅毯主持人，面對搭擋夏和熙積極瘦身，她有些擔心地表示：「怕鏡頭上看起來比他大隻！」為此，現在49公斤的她，希望能再努力瘦身，達到她心中的理想體重45公斤。
木木從新手到學姐 分享紅毯主持武林祕笈
金鐘60紅毯的主持人還有黃鐙輝、黃迪揚，都是第一次主持，已有去年主持經驗的木木，可說是紅毯上的「學姐」，她謙虛笑說：「不敢說指導，但如果其他主持人有問題，我一定分享去年的經驗，完全不藏私。」她回憶去年與三立團隊及搭檔黃豪平合作順利，幾乎無突發狀況，讓她信心大增。
即使遇到《嗨！營業中》團隊答非所問，無論問什麼都回答：「嗨！營業中。」讓她一時無奈卻也樂在其中：「他們的熱情真的很感染人，讓我覺得很快樂！」木木表示，今年希望讓夏和熙同樣享受主持的樂趣，展現紅毯的輕鬆氛圍。
木木坦言，去年主持前壓力大到失眠，但彩排後心情轉為期待：「準備充分後，一切沒想像中可怕。今年我一樣全力以赴，希望不辜負觀眾期待。」她透露正透過運動與飲食調整體態，目標以最佳狀態登場，服裝也將與其他主持人相互配合，打造亮眼造型。
黃迪揚是金鐘獎粉絲 變身主持人好榮幸
黃迪揚與金鐘獎淵源深厚，20年前從第40屆開始關注，如今終於站上紅毯舞台。他表示，和黃鐙輝默契絕佳，曾在多部影劇裡同場演出，如《鹽水大飯店》、《我們與惡的距離2》等，黃迪揚表示，兩人本來就十分熟識，也因為黃鐙輝常常有話匣子一打開就關不上的狀態，黃迪揚已準備好要隨時控制場面。
以「下一秒，未來」為主題的第60屆金鐘獎，分為三場典禮，於台北流行音樂中心盛大舉行，包括10月11日「廣播金鐘獎」、10月17日「節目類金鐘獎」、10月18日「戲劇類金鐘獎」，皆由三立電視台製播。星光紅毯由木木與夏和熙主持節目類，黃迪揚與黃鐙輝負責戲劇類，組成「星光四將」，為典禮注入多元風采。更多詳情請可至金鐘獎官方臉書查詢。
更多木木相關新聞
金鐘獎／《未來少女》拿綜藝節目獎 製作人吐2優勢：大家都想贏
陶晶瑩曝7年未主持「三金典禮」內幕：不是不想、是被有權人禁止
我是廣告 請繼續往下閱讀
金鐘60紅毯的主持人還有黃鐙輝、黃迪揚，都是第一次主持，已有去年主持經驗的木木，可說是紅毯上的「學姐」，她謙虛笑說：「不敢說指導，但如果其他主持人有問題，我一定分享去年的經驗，完全不藏私。」她回憶去年與三立團隊及搭檔黃豪平合作順利，幾乎無突發狀況，讓她信心大增。
即使遇到《嗨！營業中》團隊答非所問，無論問什麼都回答：「嗨！營業中。」讓她一時無奈卻也樂在其中：「他們的熱情真的很感染人，讓我覺得很快樂！」木木表示，今年希望讓夏和熙同樣享受主持的樂趣，展現紅毯的輕鬆氛圍。
木木坦言，去年主持前壓力大到失眠，但彩排後心情轉為期待：「準備充分後，一切沒想像中可怕。今年我一樣全力以赴，希望不辜負觀眾期待。」她透露正透過運動與飲食調整體態，目標以最佳狀態登場，服裝也將與其他主持人相互配合，打造亮眼造型。
黃迪揚與金鐘獎淵源深厚，20年前從第40屆開始關注，如今終於站上紅毯舞台。他表示，和黃鐙輝默契絕佳，曾在多部影劇裡同場演出，如《鹽水大飯店》、《我們與惡的距離2》等，黃迪揚表示，兩人本來就十分熟識，也因為黃鐙輝常常有話匣子一打開就關不上的狀態，黃迪揚已準備好要隨時控制場面。
以「下一秒，未來」為主題的第60屆金鐘獎，分為三場典禮，於台北流行音樂中心盛大舉行，包括10月11日「廣播金鐘獎」、10月17日「節目類金鐘獎」、10月18日「戲劇類金鐘獎」，皆由三立電視台製播。星光紅毯由木木與夏和熙主持節目類，黃迪揚與黃鐙輝負責戲劇類，組成「星光四將」，為典禮注入多元風采。更多詳情請可至金鐘獎官方臉書查詢。
更多木木相關新聞
金鐘獎／《未來少女》拿綜藝節目獎 製作人吐2優勢：大家都想贏
陶晶瑩曝7年未主持「三金典禮」內幕：不是不想、是被有權人禁止