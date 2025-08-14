我是廣告 請繼續往下閱讀

下半季戰績第一的中信兄弟今（14）日繼續在主場迎戰味全龍，賽前勝差被追至0.5場的黃衫軍，本戰將士用命，靠著先發投手李博登7局無失分好投，搭配曾頌恩、王政順八局下攻破味全龍鐵牛棚，串聯關鍵安打攻下2分，最終在當家終結者「小黑」吳俊偉復仇之戰驚險守成情況下，終場2：0扳回一城，也避免將龍頭寶座讓給味全龍。味全龍昨戰靠著劉基鴻、郭天信10局上單局雙轟，狙擊黃衫軍守護神吳俊偉，終場4：1拿下對戰4連勝，也靠著近期一波3連勝將勝差追進至0.5場，今晚再贏就將拉下中信兄弟，獨居聯盟龍頭。兩隊本戰再度上演超級投手戰，打線都遭到洋投艾璞樂、李博登完全壓制，前七局雙方一分未得，直到八局下，中信兄弟才把握味全龍更換中繼投手李超時機點，由岳東華敲安上壘，岳政華1出局選到保送，曾頌恩、王政順串聯安打，各打下1分才突破僵局。帶著2分領先的中信兄弟，最後半局再度把球交給昨戰砸鍋的吳俊偉身上，先解決郭嚴文、林智勝，卻在2出局再度遭遇危機，被郭天信、李凱威連續敲出安打攻占得點圈，朱育賢代表超前分上場打擊，投手教練王建民上場安撫小黑，最後讓朱育賢敲出內野滾地遭刺殺，中信兄弟終場2：0勝出。