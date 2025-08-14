我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟VS味全龍

味全龍本戰在客場挑戰中信兄弟，終場0：2遭到完封，無緣拉下黃衫軍，獨居聯盟龍頭席位，但九局上半卻出現感人一幕。味全龍43歲待退傳奇球星林智勝上場代打，敲出游擊軟弱滾地球，林智勝展現職業態度積極跑壘，洲際棒球場超過9000名觀眾也報以掌聲歡呼，向昔日黃衫軍主砲致上最高敬意。林智勝於2016年1月4日加盟中信兄弟，並效力至2021年球季結束，總共待了6個球季，期間不僅是中信兄弟的看板球星，更在2021年台灣大賽中以關鍵兩轟助隊奪冠，成為球隊久違11年再度捧起金盃的重要推手。同時，林智勝也是中華職棒史上第一位透過自由球員制度成功轉隊的球員，當年簽下3年基本年薪3600萬、激勵獎金900萬的大型合約，但生涯後期與中信兄弟球團關係鬧僵，最終轉隊至味全龍延續生涯。林智勝本季結束後即將高掛球鞋，在9月大巨蛋舉辦為期3天的引退賽，今日回到熟悉的黃衫軍主場，林智勝在九局上1出局時上場代打，面對中信兄弟守護神吳俊偉，敲出游擊滾地球出局，仍展現積極態度跑壘，全場超過9000名球迷也以歡呼聲回報，讓這段故事停留在美好的終章。