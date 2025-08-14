我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟VS味全龍

中信兄弟今（14）日面對味全龍，扛著被拉下龍頭寶座壓力，靠著曾頌恩八局下半關鍵安打，終場2：0取勝，曾頌恩奪下單場MVP，賽後向球迷喊話時再度淚崩，向球迷表白：「讓我感覺不可以這麼早放棄！」中信兄弟本戰與味全龍上演超級投手戰，兩隊前七局1分未得，八局下中信兄弟才把握味全龍更換中繼投手李超時機點，由岳東華敲安上壘，岳政華1出局選到保送，曾頌恩、王政順串聯安打，各打下1分突破僵局，終場2：0取勝，保住下半季龍頭寶座。曾頌恩本戰先發上陣，4打數敲出1支安打，就是打下全場第一分的關鍵安打，本季首度獲選單場MVP，賽後洲際棒球場超過9000名球迷留在觀眾席，跟曾頌恩一起享受勝利喜悅，曾頌恩環繞全場支持球迷，拿起麥克風還沒說話，就再度淚崩。當被主持人小白問到想跟現場球迷說些什麼時，曾頌恩語帶哽咽、帶著顫抖的語氣喊慢地說，「謝謝你們的加油聲，讓我感覺不可以這麼早放棄，再努力一陣子。」全場球迷也被感動地響起歡呼聲。曾頌恩歷經去年單季10轟代表作，本季卻意外陷入低潮，各項數據都大幅下滑，尤其過去23打數僅打出2安打，對他而言，在關鍵時刻有所貢獻，賽後情緒潰堤，或許也是一種壓力釋放。