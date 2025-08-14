我是廣告 請繼續往下閱讀

藍鳥隊 vs 小熊隊

比賽時間：台灣時間8月15日 03:07

投手對決：小熊隊（Chicago Cubs）由馬修．博伊德（Matthew Boyd，11勝5敗、防禦率2.45）先發，藍鳥隊（Toronto Blue Jays）派出麥克斯．薛澤（Max Scherzer，2勝2敗、防禦率4.21）。

▲多倫多藍鳥目前戰績高居美聯東區第一。（圖／美聯社／達志影像）

大都會隊 vs 勇士隊

比賽時間：台灣時間8月15日 07:10

投手對決：勇士隊（Atlanta Braves）由布萊斯．艾德（Bryce Elder，4勝9敗、防禦率6.12）先發，大都會隊（New York Mets）則派出千賀滉大（Kodai Senga，7勝4敗、防禦率2.30）。

▲紐約大都會本季在主場戰績39勝22敗，團隊全壘打154支排名大聯盟第九。（圖／美聯社／達志影像）

隊伍 戰績 團隊打擊率 團隊防禦率 得失分差 藍鳥 6勝4敗 .319 3.54 +28 小熊 4勝6敗 .225 3.21 +2 大都會 2勝8敗 .257 6.03 -9 勇士 5勝5敗 .232 5.36 +1

焦點賽事預測：亞特蘭大勇士 @ 紐約大都會



▲大都會日籍強投千賀滉大。（圖／美聯社／達志影像）



2025年8月15日凌晨，MLB美國職棒將上演兩場焦點賽事。藍鳥隊本季在主場表現強勢，戰績39勝20敗，且在單場得分達5分以上時戰績高達51勝3敗。重砲弗拉迪米爾．葛雷諾 Jr.（Vladimir Guerrero Jr.）累積48支長打，包括19轟；厄尼．克萊門特（Ernie Clement）近期火燙，近10戰敲出4轟。小熊隊雖在國聯中區排名第二，但擊敗對手安打數時勝率高達84.1%（53勝10敗）。主力彼得．克羅－阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）打擊率.254，並敲出27轟；尼可．霍納（Nico Hoerner）近況穩定，10戰敲出12安。大都會隊本季在主場戰績39勝22敗，團隊全壘打154支排名大聯盟第九。胡安．索托（Juan Soto）打擊率.251、29轟，是打線核心；彼得．阿隆索（Pete Alonso）近10戰豪取5轟。勇士隊雖戰績落後，但本季對大都會的對戰取得6勝3敗優勢。麥特．歐森（Matt Olson）累積30支二壘安打與19轟，馬塞爾．歐祖納（Marcell Ozuna）近10戰敲出5轟，火力依舊威脅。🗓️ 2025年8月15日（台灣時間）