2025年8月15日凌晨，MLB美國職棒將上演兩場焦點賽事。美聯東區龍頭藍鳥隊將在主場迎戰國聯中區強敵小熊隊，雙方將爭奪系列賽勝利；另一邊，國聯東區的大都會隊與勇士隊系列賽戰成1：1，今戰將決定誰能笑到最後。而紐約大都會本場將派出日籍投手千賀滉大先發，盼能終止球隊近10場8敗的低潮。
藍鳥隊 vs 小熊隊
小熊隊雖在國聯中區排名第二，但擊敗對手安打數時勝率高達84.1%（53勝10敗）。主力彼得．克羅－阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）打擊率.254，並敲出27轟；尼可．霍納（Nico Hoerner）近況穩定，10戰敲出12安。
大都會隊 vs 勇士隊
勇士隊雖戰績落後，但本季對大都會的對戰取得6勝3敗優勢。麥特．歐森（Matt Olson）累積30支二壘安打與19轟，馬塞爾．歐祖納（Marcell Ozuna）近10戰敲出5轟，火力依舊威脅。
近10戰戰績比較
🗓️ 2025年8月15日（台灣時間）
📌 台灣運彩資訊
運彩相關資訊
🏀台灣運彩網路投注資訊：大吉大利運動彩券行 (點此可線上投注)，地址：桃園市大園區大觀路20-1號
🟡國內、外運彩相關資訊：《CSDA名家論壇》、《COVERS》
焦點賽事預測：亞特蘭大勇士 @ 紐約大都會
《台灣運彩》本場開出大小分8.5的盤口。根據中華民國運動彩券發展協會 分析師易霖指出，大都會近7場比賽場均得分4.9分，Soto近期火力全開，對右投OPS突破1.000；Lindor近期安打串連穩定，形成上中段強大連鎖打擊。面對Elder，本季多名打者已有不錯對戰數據，Alonso生涯對艾德打擊率.375並有全壘打紀錄，Lindor更是高達.571的恐怖數字。整題而言，整場高機率能突破9分。
📺 轉播與線上直播資訊：
電視直播：愛爾達電視ELTA TV、緯來體育台、華視
線上直播平台：MLB.TV（需訂閱）、MOD運動館
資料來源：FIBA官方網站、台灣運彩、CSDA
- 比賽時間：台灣時間8月15日 03:07
- 投手對決：小熊隊（Chicago Cubs）由馬修．博伊德（Matthew Boyd，11勝5敗、防禦率2.45）先發，藍鳥隊（Toronto Blue Jays）派出麥克斯．薛澤（Max Scherzer，2勝2敗、防禦率4.21）。
- 比賽時間：台灣時間8月15日 07:10
- 投手對決：勇士隊（Atlanta Braves）由布萊斯．艾德（Bryce Elder，4勝9敗、防禦率6.12）先發，大都會隊（New York Mets）則派出千賀滉大（Kodai Senga，7勝4敗、防禦率2.30）。
|隊伍
|戰績
|團隊打擊率
|團隊防禦率
|得失分差
|藍鳥
|6勝4敗
|.319
|3.54
|+28
|小熊
|4勝6敗
|.225
|3.21
|+2
|大都會
|2勝8敗
|.257
|6.03
|-9
|勇士
|5勝5敗
|.232
|5.36
|+1
🗓️ 2025年8月15日（台灣時間）
|時間
|對戰組合
|預定先發投手
|1:05 AM
|西雅圖水手 @ 巴爾的摩金鶯
|Logan Evans vs Tomoyuki Sugano
|3:07 AM
|芝加哥小熊 @ 多倫多藍鳥
|Matthew Boyd vs Max Scherzer
|6:40 AM
|邁阿密馬林魚 @ 克里夫蘭守護者
|Edward Cabrera vs Tanner Bibee
|6:45 AM
|費城費城人 @ 華盛頓國民
|Jesus Luzardo vs Brad Lord
|7:10 AM
|亞特蘭大勇士 @ 紐約大都會
|Bryce Elder vs Kodai Senga
|7:40 AM
|底特律老虎 @ 明尼蘇達雙城
|Tarik Skubal vs Bailey Ober
|8:40 AM
|亞利桑那響尾蛇 @ 科羅拉多洛磯
|Eduardo Rodriguez vs Bradley Blalock
焦點賽事預測：亞特蘭大勇士 @ 紐約大都會
📺 轉播與線上直播資訊：
