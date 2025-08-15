我是廣告 請繼續往下閱讀

▲FIBA亞洲盃官方社群在IG發布迷因圖，揶揄中華男籃，台灣球迷炸鍋了。（圖／取自FIBA亞洲盃IG）

▲FIBA在下架貼文後，發表道歉聲明。（圖／取自FIBA亞洲盃IG）

中華男籃隊在昨（14）日凌晨的亞洲盃8強，與伊朗激戰後，在比賽後段失去領先慘遭逆轉，痛失晉級4強門票，而在比賽結束後，國際籃球總會（FIBA）官方IG竟發出帶有嘲諷意味的迷因圖，不僅挑起台灣球迷的強烈怒火，也讓中華籃球協會（籃協）震怒，而隨後FIBA在輿論壓力下已將貼文下架，並且也發出聲明表示，發出的貼文並無惡意，只是想表示幽默。本屆亞洲盃，中華隊除了「CBA三少」劉錚、陳盈駿與林庭謙的帶領，「賀氏兄弟」賀丹與賀博的加入更是給了中華隊無限的想像空間，最後也不負眾望睽違12年再次闖進8強，甚至一度有機會重返4強。可惜在8強賽面對伊朗隊時，中華隊花光多達21分的領先優勢，最終以3分之差抱憾吞敗。正當台灣球迷正從失利中走出來時，沒想到FIBA亞洲盃官方社群卻在賽後發出嘲諷式哏圖，文案搭配「叫救護車，但不是幫我」，並在圖片上放上中華隊與伊朗隊的隊徽，此舉無疑是往中華隊的傷口上灑鹽。該篇貼文一出，立刻引起台灣球迷的強烈不滿，留言區隨即被灌爆，網友紛紛抨擊FIBA不尊重中華隊。在各界的抨擊下，FIBA最終也將貼文下架，同時也發出聲明表示，「本帳號先前發布一則針對台灣和伊朗8強賽有關貼文，而該貼文使用國際熱門的迷因，卻引發相關隊伍不滿和敏感情緒，我們對此感到遺憾，目前貼文已經刪除。我們強調，該貼文的目的只是表達幽默，無意去冒犯任何團隊。」