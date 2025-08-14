我是廣告 請繼續往下閱讀

▲令人氣憤的是，FIBA亞洲盃官方Instagram在比賽結束後，竟發布一則惡搞迷因梗圖，使用「Call the ambulance, but not for me（叫救護車，但不是幫我）」，並搭配中華隊與伊朗隊徽，明顯影射台灣隊在領先大半場後遭逆轉，引發大量台灣球迷不滿，在貼文下方留言痛批官方不當的行為。（圖／翻攝自亞洲盃官方Instagram）

1、下半場失誤太多，尤其是處理球+傳球失誤，給了伊朗太多壓迫反擊快攻機會。

▲2025年亞洲盃籃球賽（英語：2025 FIBA Asia Cup）8強戰，中華隊面對伊朗，打了幾乎全場的好球，卻在最後一節尾端遭到逆轉，浪費21分領先。(圖/取自FIBA)

亞洲盃

中華男籃先盛後衰輸掉「中華vs.伊朗」這場關鍵比賽，第四節被伊朗打出26：11逆襲，錯失重返2025年亞洲盃籃賽四強最佳契機。陳盈駿、高錦偉、林庭謙下半場連續4-5次傳球失誤，這是致命傷。面對伊朗全場壓迫防守，中華隊跟著把比賽節奏和推進慢下來，反而阻礙自己的進攻節奏和戰術執行，這是調整和應變敗筆。另外就是用人和定位，阿巴西、馬健豪、陳冠全都可以用得更好更有效率和功能性。不怪中華隊教練圖奇，他的表現和用人已經很可以。這場中伊之戰和對手能力，我們不可能只靠球運和手氣就能贏球，控制失誤、輪轉防守細節、加快比賽節奏和壓迫性，每一個細節和經驗中華隊都有很大提升空間。2、20歲伊朗第一主力，各種輾壓式突破和切入Carry全場，打中華30分+11籃板數據就是開外掛存在。3、24歲伊朗第二主力先發主控Vadedi攻下21分，16投8中穩定冷靜節奏掌控清楚。4、為什麼伊朗25歲以下兩個主力能如此成熟，在國際賽都能穩如泰山，冷靜處理落後21分比賽，他們是怎麼養成的，這是我們要看見+學會重點。5、伊朗教練更要記上一功，他在第四節大膽用人，12號205公分長人Zangeneh第四節兩記三分命中，55號22歲後衛Jafari第四節兩次偷襲得手，都在第四節決勝期扮演奇兵角色，伊朗完成落後21分逆襲不只是靠主力和全場壓迫防守，2-3名角色球員第四節都能發揮作用，展現伊朗整體實力和團隊戰力。國際賽非常現實、更為殘酷，贏球得更低調慎重，輸球必須要懂得內省和找出問題，才能自我提升，打出更好團隊籃球。我能理解球迷的憤怒不爽，這很正常。我能理解Fiba官網操作和執行者幸災樂禍的心態，那是一種「我賺到、你死好」的網路俗套。那又如何！頂尖高手對決沒有在靠球運的，Fiba亞洲盃官網嘲諷中華梗圖一點都不重要，迎接我們的英雄一起向前，這才是我們要做要在乎的事。