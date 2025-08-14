Fibaasia.com官網用梗圖極盡嘲諷中華男籃75：78被伊朗逆轉梗圖，全台炸鍋。中華男籃先盛後衰輸掉「中華vs.伊朗」這場關鍵比賽，第四節被伊朗打出26：11逆襲，錯失重返2025年亞洲盃籃賽四強最佳契機。
全台球迷和媒體被Fiba亞洲盃官網這張嘲諷中華男籃需要叫救護車梗圖激怒，群情激憤，熟可忍熟不可忍。我非常冷靜，因為輸球之後自信更重於自尊。
這場敗戰可惜，但不那麼痛，因為中華男籃確實打不出不凡氣象和競爭力，中華隊輸在幾個細節：
1、下半場失誤太多，尤其是處理球+傳球失誤，給了伊朗太多壓迫反擊快攻機會。
陳盈駿、高錦偉、林庭謙下半場連續4-5次傳球失誤，這是致命傷。面對伊朗全場壓迫防守，中華隊跟著把比賽節奏和推進慢下來，反而阻礙自己的進攻節奏和戰術執行，這是調整和應變敗筆。
另外就是用人和定位，阿巴西、馬健豪、陳冠全都可以用得更好更有效率和功能性。不怪中華隊教練圖奇，他的表現和用人已經很可以。這場中伊之戰和對手能力，我們不可能只靠球運和手氣就能贏球，控制失誤、輪轉防守細節、加快比賽節奏和壓迫性，每一個細節和經驗中華隊都有很大提升空間。
2、20歲伊朗第一主力Amini成熟度高到讓人難以置信，這個201公分前鋒能傳能投會單打，根本就是伊朗版「LeBron James」，各種輾壓式突破和切入Carry全場，打中華30分+11籃板數據就是開外掛存在。
3、24歲伊朗第二主力先發主控Vadedi攻下21分，16投8中穩定冷靜節奏掌控清楚。
4、為什麼伊朗25歲以下兩個主力能如此成熟，在國際賽都能穩如泰山，冷靜處理落後21分比賽，他們是怎麼養成的，這是我們要看見+學會重點。
5、伊朗教練更要記上一功，他在第四節大膽用人，12號205公分長人Zangeneh第四節兩記三分命中，55號22歲後衛Jafari第四節兩次偷襲得手，都在第四節決勝期扮演奇兵角色，伊朗完成落後21分逆襲不只是靠主力和全場壓迫防守，2-3名角色球員第四節都能發揮作用，展現伊朗整體實力和團隊戰力。
輸球之後，中華隊和球迷並沒有輸掉信心，更沒有輸掉未來和期許，那麼被嘲諷的「自尊」也真的沒有那麼重要。
國際賽非常現實、更為殘酷，贏球得更低調慎重，輸球必須要懂得內省和找出問題，才能自我提升，打出更好團隊籃球。
我能理解球迷的憤怒不爽，這很正常。
我能理解Fiba官網操作和執行者幸災樂禍的心態，那是一種「我賺到、你死好」的網路俗套。
那又如何！
國際賽的哨音尺度就是這麼殘酷真實，中華男籃也從來沒有得到什麼關愛眷顧，我們都要學會適應，更聰明打球，在各種困境和艱難哨音中取勝，不只是靠球運，這才是中華隊要學會並看見的自我和世界。
頂尖高手對決沒有在靠球運的，Fiba亞洲盃官網嘲諷中華梗圖一點都不重要，迎接我們的英雄一起向前，這才是我們要做要在乎的事。
亞洲盃新聞：
深度分析／中華隊為何被逆轉？殘酷卻中肯！伊朗給的四堂必修課
難受！中華隊被逆轉 解析失控的最後兩分鐘
亞洲盃男籃／中華隊為何被伊朗逆轉？球評解析：下半場節奏打太慢
