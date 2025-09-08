我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金鍾國老婆謠言滿天飛，連SJ金希澈都很好奇。（圖／SBS Entertainment YouTube）

金鍾國老婆身分成謎 喜帖不印時間地點保密到家

《我家的熊孩子》揭曉金鍾國老婆身分 夫妻還吵過架

金鍾國將公開妻子的真實身分！節目《我家的熊孩子》最新預告中，金鍾國正面回應老婆是否為「LA出身的化妝品企業CEO」，但卻被製作組消音處理，完整內容得到正式播出揭曉，但仍可發現其他嘉賓聽到答案後，紛紛露出震驚表情，讓「金鍾國的老婆到底是誰？」再次引起熱烈討論。金鍾國8月18日突如其來宣布結婚，卻未公開未婚妻身分，甚至強調不會讓老婆曝光於節目，就連合作16年的SBS《Running Man》成員們，也是到結婚新聞見報、錄影前一刻才被他臨時告知，毫無戀愛緋聞便直接步入婚姻，消息震撼演藝圈。隨後關於女方的身分謎團也引發熱議，外界揣測從「小他20歲」、「知名化妝品公司CEO」、「來自LA」到「知名講師么女」都有，各種傳言滿天飛。金鍾國為了保護太太身分，在婚禮9月5日前一天才告知所有賓客婚禮地點，甚至拜託演藝圈朋友「連經紀人都不要說。」神祕到家。據悉當時賓客不到100人，主持人則由他20年的摯友劉在錫擔任。沒想到金鍾國太太身分即將在《我家的熊孩子》揭曉，節目今天釋出最新預告，金希澈提到外界盛傳他的老婆是LA出身的化妝品CEO，金鍾國正面回應：「我來準確的說吧，其他的我都不說，不是有那些傳聞嗎，LA什麼的，都跑出來了不是嗎，所以其實是我……」關鍵發言被製作組消音，但看得出來其他嘉賓聽到正解後目瞪口呆，女方真實身分再引發關注。金鍾國也加碼透露，曾跟老婆吵過一次架，「唯一吵過的就是運動。」此話一出，金希澈與金東炫都驚訝到說不出話。本集《我家的熊孩子》完整內容，將於9月14日在SBS播出。