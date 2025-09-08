我是廣告 請繼續往下閱讀

▲路易莎「青焰炭火熟成牛排」台北美麗信花園酒店開幕。（圖／路易莎提供）

▲路易莎董事長黃銘賢打造青焰Buffet，開創飯店新通路。（圖／路易莎提供）

▲左起：路易莎董事長黃銘賢、美麗信總經理黃安迪。（圖／記者蕭涵云攝）

▲青焰美麗信門市提供798元起主餐選擇，還獨家開吃「美國極黑和牛」、「極品龍膽石斑」、「伊比利老饕豬」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲青焰牛排提供5～7oz原塊牛肉手工鮮切。（圖／記者蕭涵云攝）

▲青焰「美國極黑和牛」推薦七分熟。（圖／記者蕭涵云攝）

▲青焰美麗信門市獨有「小海鮮吧」，吃得到藍鑽蟹、白蝦、小章魚、花蛤。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「手沖牛肉」湯頭醇厚。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「美式手抓海鮮」滿滿食材，吃得到淡菜及長蟹腳。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS》記者推薦「美式手抓海鮮」吃得到淡菜及長蟹腳，還有小海鮮吧提供了台式五味醬、泰式酸辣醬、芥末等醬料供搭配。現場「手沖牛肉」再加入薑絲及蔥花，一旁還有「肉骨茶」飄香。

▲青焰也吃得到日式壽司、台式滷豬腳。（圖／記者蕭涵云攝）

▲青焰可無限享用路易莎蛋糕。（圖／記者蕭涵云攝）

▲青焰美麗信門市獨家「JIU BAR」酒吧。（圖／記者蕭涵云攝）

▲台北人終於吃得到青焰Buffet。（圖／路易莎提供）

▲青焰buffet有美麗信酒店水池庭院花園美景。（圖／路易莎提供）

▲開幕優惠送「豪華焗烤龍蝦」。（圖／記者蕭涵云攝）

朵頤牛排Doricious」，也睽違一年進駐新光三越台南小北門店3樓，占地139坪、擁有132個客席座位。吃得到千元有找的焗烤龍蝦、 法式羊排及炭香牛排等9款精緻海陸主餐，還推出全新加價雙拼組合。



用餐可享無限享用主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、極選Pizza、風味主食、 經典湯品，再到新鮮水果、咖啡、甜點及冰品等百匯料理。即日起至9月26日止，凡內用並完成指定任務，即可享「 開幕限定甜點」乙份，數量有限換完為止。



▲「朵頤牛排Doricious」睽違一年，進駐新光三越台南小北門店。（圖／饗賓集團提供）



路易莎餐飲集團旗下Buffet品牌「青焰炭火熟成牛排」總算來台北了！今（8）日起在美麗信花園酒店開幕，只要點牛排798元起就能享用自助吧，手抓海鮮、螃蟹、白蝦、壽司、手沖牛肉、滷豬腳等百道佳餚吃到飽，台灣咖啡品牌路易莎跨足自助餐市場，推出「青焰炭火熟成牛排」，以完全燃燒、不餘雜質的極致純淨青色火焰為名，主打五星級飯店大廚的烹調技術，低溫濕式熟成原塊牛肉，開吃龍眼木直火炭烤的煙燻風味牛排。而且點主餐就能免費享用百道自助吧吃到飽，千元有找的實惠價格，讓不少消費者趨之若鶩。「青焰炭火熟成牛排」一連合作新北新莊嘉軒酒店、新竹伊普索凱悅尚選酒店、苗栗金鬱金香酒店、台中麗寶福容大飯店，9月總算在台北也有餐廳了。今宣布進駐台北美麗信花園酒店，揭曉全新「青焰 FLAME SIGNATURE」視覺，在典雅浪漫的水池庭院花園旁用餐。還透露接下來會進駐自動化設備，把飯店早餐也承接下來，非住客也開放享用。超過九成住房率、2024年全台住房率之冠的台北美麗信花園酒店，總經理黃安迪表示：「這是美麗信開幕近20年來，最大的嘗試與改變。期盼與路易莎集團的合作，發揮一加一不只大於二的價值」。目前已有五間據點的青焰，而青焰美麗信門市提供798元起主餐選擇，可享用焰烤經典牛排、小牛OP肋排、青焰櫻桃鴨胸佐莓果醬、焰烤法式羊肋排佐薄荷醬等；；以及泰式海鮮魚、泰式香茅雞腿、泰式打拋豬、波隆那義大利肉醬麵、西班牙海鮮燉飯、青醬蘑菇披薩，還有花壽司、翡翠燒賣、炸蝦、台式滷豬腳、荷葉米糕等菜色。搭配光焙若蔬食料理、噶瑪蘭精粹滷肉飯，不怕吃不夠、只怕胃太小。除了起司、火腿拼盤，還有現切水果，與手搖飲料機、各式咖啡可享用；冰淇淋則有巧克力、草莓、典藏莊園卡布奇諾、芒果、抹茶等口味。路易莎知名的蛋糕，則有提拉米蘇、巧克力泡芙、草莓乳酪蛋糕及馬卡龍等口味可選。美麗信門市同時還是唯一一間附設酒吧的青焰，特別開闢「JIU BAR」酒吧區，未來將提供單點紅白酒十多種、台灣精釀啤酒與多種經典調酒，目前酒單正在做最後確認，很快就能加入餐飲陣容。路易莎今年初併入多品牌，包括青焰、泰式料理「初泰」3間、文青火鍋「丹生炊事」1間、茶食館「玖仰」9間、BAKERY麵包坊2間、蔬食餐廳「光焙若蔬食」3間等，整體餐飲營收占比也達近三成。另外，饗賓集團旗下排餐品牌「