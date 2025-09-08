我是廣告 請繼續往下閱讀

煎魚是魚皮先下鍋嗎？還在怕油爆又沾鍋嗎？漁業署署長王茂城透露，冷凍魚可以熱鍋後直接先煎魚肉再煎魚皮，這樣不僅不沾鍋，煎出來的魚美味又美觀。王茂城分享，民眾處理冷凍魚像是台灣鯛、虱目魚等，不用解凍，熱鍋開中小火，魚肉面直接下鍋平鋪，蓋上鍋蓋，計時約10分鐘，讓魚肉可以一邊解凍一邊逼出油脂，10分鐘後就可以翻面，如果喜歡金黃酥脆，可以開大火煎逼出魚的油脂，隨個人喜好。與一般大眾多是先煎魚皮不同，王茂城解釋，是因為魚肉腹部油脂較多，熱鍋逼出油後，形成薄膜就不會沾鍋，也不會散掉，每次太太也都誇他煎出來的魚肉漂亮，推薦大眾可以這樣處理冷凍魚肉，他更笑說這招打趴阿基師。對此，專業廚師也提醒，可用不沾鍋煎魚，想要魚肉面先下鍋煎，重點在於要擦乾魚肉上的水分，才不會沾鍋。他也分享，龍虎斑魚片可搭配櫛瓜等蔬菜做成紙包魚，台灣鯛魚片也可乾煎配上芒果製成的莎莎醬，都相當美味。