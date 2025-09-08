我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓雅凜宋伊、尹雅羅、崔恩熙聊到曾跟《臉讚時代》出生的校草交往過，不過那個人已經跌落谷底，身分疑似就是鄭俊英。（圖／이게진짜최종 YouTube）

《臉讚時代》校花自爆交往過校草 對象傳出是鄭俊英

鄭俊英因《臉讚時代》爆紅 曾是知名校草

牽扯Burning Sun事件爆違法迷姦偷拍 鄭俊英跌落神壇消聲匿跡

▲鄭俊英當年因《臉讚時代5》打開知名度，節目中還被稱作校草代表之一。（圖／翻攝自Comedy TV）

▲鄭俊英曾被發現人在法國酒店糾纏女性，引發熱議。（圖／翻攝X）

鄭俊英因為違法偷拍女性、迷姦跟散播影片自毀前程，在韓國演藝圈消聲匿跡，目前疑似在巴黎求生，沒想到近日卻因為YouTube節目《이게진짜최종》的內容再登新聞版面！因為出身《臉讚時代》的校花韓雅凜宋伊（한아름송이）、尹雅羅（윤아라）、崔恩熙（최은희）同台聊到昔日憧憬的校草，沒想到話鋒一轉，竟意外爆出都和同一個人交往過，而那位校草疑似就是曾參演《臉讚時代》的鄭俊英，現場瞬間陷入混亂，震驚所有觀眾。《臉讚時代》的韓雅凜宋伊、尹雅羅、崔恩熙同台聊到當時憧憬的帥哥校草，沒想到3人都說：「我們上節目的時候，那些人已經是明星等級了，有些人發展得不錯，也有人跌落谷底……」她們點名發展成功的是朴泰俊、朴志浩，但沒直接說出跌落谷底的人是誰，讓人聯想到因性犯罪服刑的《臉讚時代》出身的鄭俊英。韓雅凜宋伊說：「那人徹底跌落谷底了…這是祕密嗎？」接著爆料尹雅羅曾和他交往。尹雅羅坦言：「小時候青澀的時候交往過，但沒想到他會那麼誇張。相遇過程就像網路小說一樣，有人假冒我聯絡他，2人約了見面，對方沒出現，他後來就真的找上我，最後才認識的。第一次見面時，他遠遠靠在電線桿上等我，說『啊，妳來啦？』雖然有點欠揍，但當下覺得心動。」在場的崔恩熙也承認：「其實我也和那人交往過。」她補充：「這件事連我身邊親近的朋友都不知道，只是短暫交往過。」現場瞬間陷入混亂，讓尹雅羅直呼起雞皮疙瘩。出生於印尼鄭俊英，在19歲時為了歌手夢想瞞著父母來到韓國，之後只要是能賺錢的工作都會做，像是物流搬貨、餐廳打工等等，最後靠著擔任網拍試衣模特兒站穩腳步，並以帥氣長相打開知名度；2011年就出演《臉讚時代》第5季，這是一部讓大家能在生活中見到網路知名的10代、20代校花校草為宗旨製作的節目，鄭俊英也因為《臉讚時代》的加持而被更多人看見。鄭俊英成為歌手後，事業蒸蒸日上，，進而被爆出違法偷拍女性、迷姦跟違法散播影片而接受警方調查，最終被判處有期徒刑5年並於2024年3月出獄。因為形象毀於一旦，鄭俊英在韓國演藝圈復出機率渺茫，外傳已在國外開餐廳謀生，一名網友於X透露，曾在法國酒店遇到鄭俊英；他最後一次現身則是在去年9月巴黎街頭，當地人甚至拍下影片警告「大家小心，鄭俊英在巴黎」。其實早在2019年，《臉讚時代5》同期出演者、模特兼創作者的姜赫敏就爆料過鄭俊英，形容他是對女人瘋狂的人，「非常淫亂、病態，聊天內容永遠都是女人，常常炫耀一夜情和性行為，讓人不得不保持距離」。