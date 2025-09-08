我是廣告 請繼續往下閱讀

舊金山巨人旅美投手鄧愷威今（8）日面對紅雀，完美呈現了他當前處境：前3局壓制力驚人，靠速球和橫掃球連續送出三振，展現具備壓制大聯盟打者的武器；但從第4局開始連續保送，導致徹底崩盤。這已經不是單一場比賽的例外，而是他現階段最大的挑戰。從數據來看，鄧愷威能製造揮空。對紅雀前3局，他靠橫掃球與速球搭配，4局飆出8次三振，三振率相當之高。更重要的是，他上一場對落磯投出9K零保送，這說明他不是缺乏壓制力，而是「穩定性」不足。簡單來說，他有當先發投手的武器，但還沒找到「長局數生存」的方法。今天第5局不是意外，而是長期的問題。鄧愷威在球數落後時，會明顯過度依賴直球試圖搶好球，結果被打者鎖定等待。這種「保送→得點圈壓力→一發不可收拾」的劇情，在他本季登板多次重演。大聯盟打者有耐心，也更會抓失投，他的球路若沒有提前搶好球，就很容易陷入必須用速球硬拚的局面。這就是為什麼他會看起來前幾局很強，但到了第4、5局突然崩潰。巨人安排他在後段輪值嘗試，但從數據來看，他比較像是「前一、兩輪」的投手，這類投手在現代棒球更常被定位為長中繼或「假先發」，而不是傳統可以吃六、七局的先發。如果巨人要他真正長期站穩輪值，他必須把保送率壓低，並且找到在第3輪面對打者時的解法。鄧愷威已經證明自己可以在大聯盟生存，但還沒證明自己能在「先發投手」站穩腳跟。他的三振能力和球種深度足以吸引教練團繼續給機會，但若無法解決「一局爆」和保送過多的結構性問題，最終恐怕會被移至牛棚，成為長中繼或後援投手。MLB有許多球員在轉型後反而投出價值的選手，但如果我們期待他成為「巨人先發輪值的一員」，他必須展現更穩定的控球，避免在比賽前段投出王牌身手，卻用1局把好投全數毀掉。