▲李多慧用哭臉表情符號喊話林智勝：「大師兄不要走」。（圖／李多慧IG@le_dahye）

▲林智勝結束昨日的比賽後正式引退，告別球壇。（圖／記者葉政勳攝）

味全龍「大師兄」林智勝的引退賽在昨（7）日圓滿落幕，韓籍啦啦隊女神李多慧今日在IG發文，哭喊：「大師兄…不要走」，表達心中的不捨。其實李多慧昨晚也在Threads分享參加3天引退賽的心境，直呼：「台灣的每一位選手都很帥氣，也令人敬佩！這次比賽中能和大師兄的球迷們一起哭、一起笑，真的非常感謝，這一幕我一輩子都不會忘記」。李多慧今日在IG發文，貼出這幾天在引退賽表演的照片，她先用韓文寫道：「눈물의 은퇴식（含淚的退役典禮）」，又用中文對林智勝喊話：「大師兄…不要走」，並附上哭臉表情，看得她也相當不捨跟林智勝道別。而李多慧昨晚其實也在Threads用中文分享參加引退賽的心境，「這次真的感受到很多情感，原本我以為『引退』只是傷感與離別， 但其實才發現這也是另一個全新的開始。」李多慧也大讚台灣的棒球選手都很帥氣、令人敬佩，她笑說：「這次比賽中能和大師兄的球迷們一起哭、一起笑， 真的非常感謝，這一幕我一輩子都不會忘記。」文末，李多慧也標記林智勝的帳號喊話，「我們不是離別喔～球場上再見！辛苦了，大哥，您是最棒的」。李多慧的貼文曝光後，吸引3萬人按讚，粉絲看了也紛紛留言，「為什麼妳的中文作文可以寫得這麼的文情並茂」、「多慧今天真的又可愛又辣」、「我們不是離別喔～球場上再見！這句話好感動」、「配文通順到我忘記多慧是韓國人」。