劉若英與薛仕凌首度大銀幕飆戲，就讓《我們意外的勇氣》賺走大阪電影節觀眾的眼淚，片子放映過程中，不時有觀眾在拭淚，也大讚導演選角上精彩突出，事實上，在導演游紹翔心目中，他們兩個都是不作第二人想的最佳人選，果然演出效果突出，感動大阪和紐約亞洲電影節的觀眾。
劉若英演出臥床女性的焦慮 薛仕凌心態轉變表演精彩
《我們意外的勇氣》大部分情節發生在狹小無窗的病房裡，紐約亞洲電影節的影評提到，這個原本冷冽、壓抑的空間，逐漸轉化為親密與對話的所在。
電影也映照出台灣死亡率超過出生率的現實， 讓故事超越家庭情節劇，而成為對存在與世代的反思。 另外Asian Movie Pulse讚揚劉若英以內斂的方式詮釋臥床女性的焦慮， 薛仕凌則完成了從困惑青年到堅定父親的轉變。 導演拍出誠懇卻不失張力的處女作， 將生育的困境提升至哲學層次，觸動人心。 游紹翔親自前往大阪，對觀眾透露：「 一開始我就希望劉若英飾演樂芙的角色， 甚至是邊想像她邊寫了劇本。」談及柏文這個角色，游紹翔更直言： 「這個角色與樂芙年齡差10歲，除了薛仕凌，我想不到其他人選。」 兩人的火花也成為影片的一大看點。
五月天阿信與石頭 各自對片子做出貢獻
《我們意外的勇氣》另一大焦點，是五月天主唱阿信以製片人身分參與。游紹翔感謝表示：「
阿信是台灣這一代最具代表性的創作者， 他聽完我的故事後立刻答應支持。如果沒有他的幫忙， 這部片可能無法完成。」同樣身為五月天成員的石頭， 則在片尾字幕被特別致謝。游紹翔透露：「石頭是我的摯友。 有次疫情期間我們喝酒聊天，他看我很擔心未來，就提議：『 要不要寫個劇本？』結果成了我創作這部電影的契機。」片子將於10月23日全台上映。
