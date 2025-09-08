我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉若英（右）和薛仕凌（左）在《我們意外的勇氣》雖是首度扮演情侶，卻都是導演心目中不作第二人想的人選。（圖／壹壹喜喜提供）

劉若英與薛仕凌首度大銀幕飆戲，就讓《我們意外的勇氣》賺走大阪電影節觀眾的眼淚，片子放映過程中，不時有觀眾在拭淚，也大讚導演選角上精彩突出，事實上，在導演游紹翔心目中，他們兩個都是不作第二人想的最佳人選，果然演出效果突出，感動大阪和紐約亞洲電影節的觀眾。《我們意外的勇氣》大部分情節發生在狹小無窗的病房裡，紐約亞洲電影節的影評提到，這個原本冷冽、壓抑的空間，逐漸轉化為親密與對話的所在。