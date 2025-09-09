我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）曾在2019-2020賽季幫助洛杉磯湖人奪冠的球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）正式入主籃球名人堂，在致詞環節中出現了許多亮點，不僅回顧生涯點滴，感謝昔日教練、隊友以及籃球帶來的旅程，更是提到2022年來台打球的經歷，並向台灣致上敬意，而現場包括詹姆斯（LeBron James）與「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）等眾多球星也到場力挺，成為焦點之一。霍華德在演說中除了回顧自己的職業生涯，他也表示在台灣打球讓他的人生走過一場精彩的旅程，帶他前往原本無法想像的地方打球，也感謝籃球讓我以不同角度看世界，這項運動為我打開了一扇門，並且與世界接軌。最後霍華德說了「Shout out to Taiwan！」表示對台灣致上敬意。霍華德與台灣結緣始於2022年，他當時加盟T1聯盟桃園雲豹隊，出賽20場，場均繳出23.2分、16.2籃板、5助攻、1.2阻攻的亮眼數據，榮膺籃板王、年度防守第一隊與年度最佳外援。他場上實力加上親民作風，掀起一陣魔獸旋風。2024年他更再度參與TAT巡迴賽，與台灣籃壇保持緊密連結。名人堂致詞中，霍華德也觸及過去與傳奇中鋒歐尼爾的恩怨話題。他表示，2人雖曾因「超人」稱號產生摩擦，但如今已化解，他表示「俠客，我們並非時時意見一致，但這就像兄弟之間的小爭執。我們都是籃球大家庭的一份子。」他還幽默指出真正的幕後兇手是美國饒舌歌手Soulja Boy，因當年正是因對方音樂及外號啟發，他才獲得超人稱號。此外，現役湖人球星詹姆斯與前尼克球星安東尼（Carmelo Anthony）因曾與霍華德入選2008年北京奧運夢八隊也一同親臨現場，霍華德在致詞時特別注意到詹姆斯並幽默喊話自己的籃球之旅最後一站來到洛杉磯，湖人隊就在這裡！喔，詹姆斯也在這裡！謝謝你來，兄弟！讓現場氣氛熱烈，笑聲與掌聲不斷。